Kardinál Duka před Vánocemi prorokoval hrozbu pro svobodu. Názor

K tragickým závěrům dospěl kardinál v souvislosti s posílením pozice hnutí SPD a komunistů, se kterými ANO spolupracuje ve sněmovně. A zdá se i se zvolením — nezvolením poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. S kardinálem (vánoční zázrak!) ve mnoha ohledech souhlasil komunista, šéfredaktor portálu Halonoviny.cz Roman Janouch.

© Foto: Public domain Ruský generál v české armádě : Samozřejmě je legrační, když kardinál Duka vyjadřuje obavy o osud svobody a demokracie. Realita je taková, že ony takzvané volby demokratické a svobodné mají do té demokracie hodně daleko. Ve volbách vyhrává ten, kdo má nejvíce prostředků na kampaň, na ovlivňování voličů. Proto tak drtivě vyhrál miliardář Andrej Babiš. Na druhou stranu, jedna věc, ohledně které bych s Dominikem Dukou, ale i každým realistickým člověkem, souhlasil. To je obava z SPD. Domnívám se, že hnutí SPD je pro naši zemi nebezpečné. Mluvím o tom, co předváděla v předvolební kampani a o tom, kdo se za SPD dostal do poslanecké sněmovny. To jsou často lidé, kteří mají velmi kontroverzní minulost. Než se do poslanecké sněmovny dostali, založili svoji kampaň na šíření poplašných zpráv, takzvaných fake news, kdy si opravdu vymýšleli protimigrantské a protimuslimské zprávy. Proč to dělali? Aby vytvořit atmosféru strachu ve společnosti, která, bohužel, v souvislosti s migrační krizí narostla až do obludné velikosti. To, že si teď v sobotu pozvala SPD do Prahy na konferenci vedoucích ultrapravicových stran — Geerta Wilderse z Nizozemí a Marine Le Penovou z Francie, to je všechno doklad toho, že jede o vlně nenávisti, která se šíří celou Evropou v souvislosti s migrační krizí. Pro mě je skutečně SPD obrovské nebezpečí. V tomto ohledu bych souhlasil s panem Dukou, ačkoli si myslím, že katolická církev by měla vzhledem ke své minulosti méně kádrovat a méně lustrovat, že by se měla nejprve podívat do zrcadla a pak teprve rozkazovat dál.

Primas český se ale také bojí posílení postoje komunistů v parlamentu…

Tam je situace jiná. KSČM je převážně zreformovaná, demokratická strana. Trošku mám problém i já s tou snahou jmenovat do funkce šéfa GIBS pana poslance Ondráčka, ani tak ne kvůli jeho minulosti. Pravda je, že média přinesla rozhovor s ním z ledna 1989, kdy se stal jakýmsi mluvčím toho zásahu v době Palachová týdne a to samo o sobě je zarážející. Jeho minulost je také opravdu velice kontroverzní, ale jak říkám, každý má nějakou minulost. Mně spíš vadí na panu poslanci Ondráčkovi, a tady zdůrazňuji, že jde o můj osobní názor jako člena KSČM, že nominace právě Zdeňka Ondráčka je nešťastná a že by bylo lepší, abychom nominovali někoho jiného. Pan Ondráček by mohl působit jako odborník na systém, jelikož jeho vzdělanost nejen v tomto oboru nikdo nezpochybňuje, má přece jen dvě vysoké školy.

© Sputnik/ Alexey Filippov Co Rusové zapomněli v Česku

Já rok 2018 vnímám především jako rok 100. výročí založení Československa. Myslím si, že bude třeba se v rámci tohoto roku ohlížet do minulosti, reflektovat odkaz všech osmiček v československých dějinách. Je třeba se k té minulosti dívat pokorně i z hlediska toho, co se podařilo i z hlediska právě reflektování těch chyb minulosti, protože jedině, když si uvědomíme svoji minulost, tak můžeme hledět do budoucnosti otevřeně a můžeme se snažit o to, aby ta budoucnost byla lepší. Mě osobně se prezidentské volby nebudou týkat, protože ani jednoho z devíti kandidátů nepodporuji. Mně tam chybí jasný levicový kandidát. Ale na druhou stranu budu lidem přát, aby si tam toho svého kandidáta našli, aby byli spokojeni, aby ten jejich kandidát uspěl. A uvidíme, co přinese další budoucnost. Vidím tam závažnější problémy globálního oteplování a klimatických změn. Abychom se zejména zase s nějakou sebereflexí dokázali podívat na to, jak se vůči přírodě chováme, že bychom vůči přírodě měli začít být pokornější, aby to nedopadlo tak, že zatímco my tady řešíme takové drobnosti, tak nám příroda dá jasně najevo, že takhle dál ne. Opravdu si myslím, že z hlediska nejbližší budoucnosti 10, 20, 50 let tady reálně hrozí zánik celé civilizace. A nemusí to být jaderné zbraně nebo korejský problém. Spíše to bude problém té přírody, toho jak se příroda brání, jak ji určitým způsobem jako lidstvo zneužíváme. Tímhle směrem bych nějak nahlížel. Abychom byli pokornější a vzali rozum do hrsti, protože tohle by se nám mohlo vymstít. To mě znepokojuje opravdu mnohem víc než „hrozba demokracie v České republice", která se po volbách stala nějakým obecným tématem.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce