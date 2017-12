Německý aktivista: sankce Západu proti Asadovi způsobily větší škodu, než konflikt v zemi

„Válka v Sýrii byla zahájena v roce 2011 po schválení rozhodnutí o zavedení sankcí. Podle našeho názoru byly to přípravy na válku, poněvadž podobné sankce ochromují hospodářství, vytvářejí masovou nezaměstnanost a vážně zhoršují zásobování obyvatelstva. Vyhrocuje to sociální a etnické konflikty a přispívá k vypuknutí občanské války. Proto jsme začali přemýšlet, co můžeme udělat pro tyto lidi," řekl Duschner v interview pro Sputnik.

Bernd Duschner žije ve městě Pfaffenhofen an der Ilm ve Vrchním Bavorsku a spolu se svou společností Přátelství s Valjevem (Freundschaft mit Valjevo e.V.) se věnuje pomoci Sýrii. Organizace byla původně založena v roce 1999 pod dojmem natovského bombardování Jugoslávie, aby poskytla pomoc obyvatelům Valjeva. Duschner a jeho pomocníci zorganizovali tenkrát dopravu humanitární pomoci do srbského města Valjevo, které bylo vystaveno mocnému bombardování. (Organizace udržuje vztahy s Valejvem dodnes — red.)

Bezprostřední kontakty se Sýrií navázala organizace před třemi lety, konala se první akce, shromáždění prostředků na operaci v Německu chlapce z Damašku, poněvadž v Sýrii to nebylo možné.

Duschner, který vystudoval ekonomiku a italštinu, navázal styky s tak zvaným Italským špitálem v Damašku, Tento špitál byl zřízen před více než sty lety mniškami italského řádu Dcery Marie Pomocnice křesťanů (Figlie di Maria Ausiliatrice).

Pak shromažďovala německá společnost příspěvky na nákup zařízení na čištění vody pro dialýzu ve špitálu. Peníze předali mniškám přes Libanon, protože přímý peněžní obrat se Sýrií je zakázán kvůli sankcím.

Slovo Sýrie je stále klíčové: lidé (když ho slyší) sami organizují pomoc, včetně v Německu," řekl Duschner. „Pro nás je důležitá nejen pomoc, považujeme sebe za skupinu míru. Svými aktivitami chceme upozornit na katastrofální účinek sankcí."

V syrských nemocnicích prakticky nemají léky, hygienické prostředky, přístroje a náhradní díly k nim, to vše kvůli finančním a hospodářským sankcím.

V období 2010-1014 stoupla nezaměstnanost v Sýrii z 15 na 58%. HDP klesl v porovnání s rokem 2010 čtyřikrát. Šest z deseti Syřanů žije v nouzi, devět milionů Syřanů se nemohou obejít bez potravinové humanitární pomoci. Sankce způsobily hlad a epidemie, nestačí potraviny a léky. Dokonce Syřané žijící v zahraničí nemají právo poslat peníze svým příbuzným, jež zůstali ve vlasti.

„Za šest let války zahynulo v Sýrii, podle odhadů, kvůli bídnému stavu zdravotnictví víc lidí než kvůli samotné válce," řekl Duschner.

Společnost dnes shromažďuje příspěvky na nový projekt, který je pokračováním starého: jde o to, aby vyučené ženy šily zimní oblečení pro děti.

Ze šesti milionů vnitřních běženců v Sýrii, kteří bydlí většinou v prozatímních ubytovnách, tvoří děti 2,8 milionu. V důsledku válečného rozvratu je omezen přísun elektřiny a plynu, situace, zvlášť v zimě, je často kritická,

První část shromážděných prostředků na zimní oblečení již byla odeslána, byla také zhotovena první zásilka tohoto oblečení, panu Duschnerovi napsala o tom sestra Carol z Italského špitálu:

Drahý pane Duschnere,

Konečně mám možnost ti napsat a poděkovat za tvoji podporu, kterou poskytuješ nám svoji pomocí. Dostali jsme 16 tisíc eur. Tisícerý dík! Tady je všechno, co jsem zatím udělala. Děkujeme vám. Ženy, které dostaly mzdu, mají velkou radost, a nejen tyto ženy, ale také chudí lidé, jež dostali vánoční dárky. Děkujeme vám a všem dárcům.

Sestra Carol

