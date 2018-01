Na co je bohatý nový rok: „šokující prognózy“ z Kodaně. Názor

Měnové krize a nováčci na burze cenných papírů, čínské ekonomické vrtochy a móda na ženský dress code. Co máme očekávat v roce 2018 a máme-li se bát?

„Svět nahromadil energii pro ohromující rok 2018 plný otřesů." Je to názor dánské Saxo Bank. 15 let za sebou publikuje dánská investiční online banka své „Šokující prognózy." Teď také prezentovala deset bodů, jež mají otřást světem v novém roce. Ale nemusí se to stát, jak se říká, nemaluj si čerta na zeď.

Mimochodem, o bohatství. Čínský internetový gigant, transnárodní korporace Tencent Holdings, se má stát největší na světě: již dnes stoupla cena jejích akcií dvakrát. Dech zaráží z její nedávné monetizace messengeru WeChat s miliardovým měsíčním obecenstvem!

Máme-li věřit Dánům, bude nový rok v mnohém čínský.

Makrostratég ze Saxo Bank Kay Van-Petersen s čísly v ruce dokazuje, že 2018 je poslední šťastný rok života pro bitcoin. Pak nastane smrt a zapomnění. Kdo ale má zardousit bitcoin? Čína, u které se objeví státní kryptoměna, a bude zakázán mining jakýchkoli jiných číselných aktiv. Čína jako „naprostý lídr mezi dovozci ropy" začne uzavírat ropné smlouvy výhradně v jüanech. Takže čekáme na příchod nové měny, ropných jüanů (petrojüanů, což zní příjemněji).

Když ale někdo bohatne, jiný určitě chudne. Odborníci z dánské banky předpovídají, že euro vykoná v roce 2018 svůj poslední výpad před… zoufalým pádem. Stejný osud čeká japonský jen: neodvratný katastrofický pád, přičemž rychlejší než u eura.

© REUTERS/ Philimon Bulawayo Prezident Zimbabwe na svoji oslavu 93 let utratil dva miliony eur

Je dobře, že aspoň jihoafrický rand bude lídrem růstu mezi měnami rozvojových trhů, a přiblíží se k euru a jenu. Saxo Bank vůbec navrhuje, abychom se z Afriky potěšili. Zimbabwe, jak se zdá bance, si má navrátit slávu „africké obilnice," a také celý život na Černém kontinentu bude z hlediska Dánů stále lepší.

Je tomu ale opravdu tak? Protože se nejdřív má údajně konat zahájení v Africe „demokratických procesů" podle vzoru arabského jara (hrůza!), a až pak dojde ke kladným změnám v hospodářství. Stačí-li na to Afričanům se všemi jejich úspěchy jeden rok, o tom Dánové mlčí…

Existuje pouze jedna nesporně dobrá a vůbec ne šokující předpověď z Kodaně: mužská tvář světového byznysu se pomalu ale jistě mění na ženskou. Hlavní ekonom Saxo Bank Steen Jakobsen ujišťuje, že počet žen podnikatelek bude růst úžasně rychle. A že v roce 2018 nebude v seznamu společností v čele s ženami v časopisu Fortune třicet, jako je dnes, ale přes šedesát. Není to samozřejmě z celkem pěti set moc, ale je to moc příjemné!

