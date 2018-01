Absolutně zbytečná hymna. Budou jí muset čeští vojáci salutovat?

Jaký to je asi pocit, když posloucháte cizí hymnu a musíte stát v pozoru? Brzy se o tom přesvědčí čeští vojáci, protože Česko je členem organizace, která dostala oficiální hymnu.

Všechny velice i méně důstojné organizace mají svou písničku, nadneseně řečeno hymnu. Mají jí třeba Hry bez hranic a teď i oficiálně obávaný klub bez hranic: Severoatlantická aliance.

Poprvé ve své historii přijala Severoatlantická aliance oficiální hymnu. Hymnu NATO zkomponoval dirigent lucemburské armádní skupiny kapitán André Reichling, skladba nemá žádná slova. Hymna byla složena již v roce 1989 při příležitosti 40. výročí Aliance. Od té doby byla hrána při mnoha oficiálních příležitostech, naposledy při schůzce hlav států a vlád členských zemí Severoatlantické aliance v květnu 2017.

Sputnik se zeptal předsedkyně Českého mírového fóra Vladimíry Vítové, co říká na hudební vkus pánů z Aliance?

Severoatlantická aliance po 30 letech chválila svou hymnu. Co na tuto rychlost a vůbec hymnu říkáte?

Schválení hymny NATO je symbolem, který má v rámci globální politiky něco signalizovat.

Řecké hymnos znamenalo chvalozpěv a velebení. Hymna je píseň vznešeného rázu jako projev a symbol pospolitosti a jednoty určitého společenství. V tomto významu známe hymny státní, národní, olympijskou, skautskou a tak dále. A nyní i hymnu NATO.

V roce 1960 britský letecký maršál sir Edward Chilton navrhl hymnu NATO, uspořádanou vedoucím letky J. L. Wallacem, který v té době kombinoval patnáct národních hymnusů členských států NATO. Taková hymna by měla logiku, avšak tento návrh neuspěl, protože existovaly tajné plány na budoucí rozšiřování NATO. Proto byl po 30 letech schválen plouživý „chvalozpěv" kapitána Reichlinga z roku 1989.

Z hlediska symbolického přišlo NATO se svojí hymnou — a to jak po stránce časové, tak i hudební — evidentně s křížkem po funuse a de facto se jedná o dobrou zprávu a to, že NATO je v koncích a zvoní mu hrana. Ostatně skoro pohřební hudba hymny to sama symbolizuje.

Dokážete si představit, že by čeští vojáci na zahraničních misích museli stát v pozoru a poslouchat hymnu Severoatlantické aliance místo Kde domov můj? Nebylo by to ponížení?

Dokážu si představit jen to, jak se čeští žoldáci za zvuků této hudby pomalu plouží. Zahraniční mise NATO jsou postaveny na žoldáckém principu a plat vojáka v armádě nemá omezení. Vojákům, kteří chtějí stát v pozoru při české hymně „Kde domov můj", by nemělo svědomí dovolit být žoldákem zahraničních misí NATO. Pokud jim to svědomí dovolí, pak je neponižuje nic — ani stát v pozoru při pohřební hymně NATO.

Odlehčeme to trochu. Jakou českou písničku byste navrhla na hymnu Severoatlantické aliance?

Například na stránce satirické encyklopedie Necyklopedie o Severoatlantické alianci v části Hymna je uveden jistý alternativní návrh: za hymnu NATO byla zvolena skladba českého básníka a skladatele DJ Lucifera s názvem Zlato pojď na to.

Sputnik čtenářům nabízí několik českých skladeb, které by mohly důstojně reprezentovat Severoatlantickou alianci:

Když se řekne armáda, tak většinu z nás napadne písnička Jaromíra Nohavici Když mě brali za vojáka. Nohavica dokonale vyjádřil pakárnu jakou vojna byla a pocity obyčejných vojáků. Dodnes ta slova sedí. „Když mě brali za vojáka stříhali mě dohola. Vypadal jsem jako blbec, jak ti všichni dokola."

Jaromír Nohavica — Když mě brali za vojáka:

Daniel Landa je zvláštní chlápek. Nedá se mu ale upřít podporu českých vojáků. Elitní prostějovské skupině zvláštních sil dokonce napsal hymnu. My jsme vybrali jinou skladbu — 1938. Připomínka a varování na zradu tzv. spojenců. „Pořádně to chlapy změní když opouštěj opevnění, když se slavná vlajka smutně z žerdí spouští."

Daniel Landa — 1938:

A jako bonus, zapomenutá písnička rockové skupiny Kabát z roku 1994 Nejsem z USA. Kabáti polopaticky vysvětlují, proč dávají přednost knedlíku před McDonaldem. „Věčně nám z cizejch zadků boty koukaj ven ještě se ukloníme, než tam zalezem," zpíval mladý Pepa Vojtek. Album Colorado, na které se skladba objevila, byla mimořádně populární. Jen za necelé dva týdny získala zlatou desku za tehdejších 25 tisíc prodaných kusů.

Kabát — Nejsem z USA:

A co vy, drazí čtenáři? Jaká písnička by se hodila jako hymna Severoatlantické aliance?

