O vměšování Moskvy do českých voleb zatím nikdo nemluví. Názor

STEM udává 45 % „pro" Miloše Zemana v prvním kole, SANER hovoří o čísle 31 % při volební účasti 60 %. Někdo předpovídá vítězství stávající hlavy státu z prvního kola. Je tato varianta vůbec možná?

Šiklová: Podle mého názoru, to reálné není. Miloš Zeman má hodně odpůrců a to je ten důvod, proč určitě nebude zvolen v prvním kole. Na tom druhém kole se určitě bude podílet. Já si myslím, že vedle Miloše Zemana má největší šanci pan Jiří Drahoš. Jeho předvolební kampaň je ale taková velice nenápadná a lidi neoslovuje.

Myslíte si, že profesor Drahoš může Miloše Zemana porazit?

Ano, domnívám se, že ano. Ne v prvním kole, ale ve druhém kole určitě. Nezapomeňte, že Miloš Zeman je hodně nemocný člověk a je to na něm vidět, navíc za sebou nemá jasnou politickou linii. On spíše tak vtipkuje, jednou si dělá legraci z toho, podruhé z toho. Není ale možné říci, zdali se jedná o levicovou politiku, sociálně demokratickou, pravicovou.

Určitě by mohla hrát roli tím, že Babiš má peníze. Já si ale myslím, že Andrej Babiš nebude podporovat někoho, o kom si nebude myslet, že pro něj bude později užitečný a významný. A když je někdo tak nemocen, jako Miloš Zeman, tak i kdyby se stal prezidentem, tak to nebude na dlouhou dobu. Domnívám se, že pan Andrej Babiš je v tomto směru velice realistický člověk.

Jaká je převažující nálada ve společnosti dnes? Kdo je více průbojný — příznivci Zemana, nebo jeho odpůrci?

Prakticky ani jedna strana, protože předvolební kampaně jsou velice nevýrazné. Je vidět, že nikdo nepovažuje za důležité, aby se o tom hodně mluvilo, aby byly plakáty. Plakáty jsou mimo Prahu a tady se prakticky nic neděje, ani lístečky v domácnostech nejsou, takže ta kampaň je velice slabá jak z jedné, tak i z druhé strany. Odehrává se prakticky jen v televizi v diskuzích.

Je možné pocítit nějaký vliv Ruska na tuhle volební kampaň, čehož se tak obával pan profesor Drahoš?

Já si myslím, že mnoho lidí si vytvořilo negativní názor kvůli tomu, že v posledních letech se Miloš Zeman až příliš zajímal o Rusko a navštívil Putina a tak dále. A bylo vidět, že pan Putin k němu nemá takový vztah, jaký má Zeman k Putinovi. A to si myslím, že na veřejnosti to dost Miloši Zemanovi uškodilo, protože tady není příliš velká podpora orientace na Rusko. Pokud jde o to, kdo to v médiích platí — to nemohu posoudit, to nevím.

Nic takového jsem ještě neslyšela.

Pokud to není tajemství, koho budete volit vy?

Já budu volit pana Drahoše a myslím, že by se měl dostat do druhého kola. Bohužel, je to akademik, bývalý šéf akademie věd, takže neumí dělat kampaň, neboť tito lidé neumí dělat kampaň příliš populární tak, aby lidi oslovil. Zatímco Miloš Zeman, dosavadní prezident, ten mluví v bonmotech, veselých vtipech, takže se to mnoha lidem líbí a říkají, že on je jako my. Já si ale myslím, že prezident by neměl být totožný, jelikož prezident by měl být někým, kdo profiluje společnost, podle koho se lidé mohou řídit. To je funkce prezidenta — smiřovat politické strany a ne si dělat samostatnou politiku. Bohužel, Miloš Zeman dělá politiku ve svůj prospěch, neboť chce být za každou cenu populární.

V každém případě to ale bude volba českého lidu.

Určitě bude, na 100 procent!

