8 věcí, které dokážou Rusa v Americe pořádně vytočit

1. Lidé = roboti

Většina lidí jsou podle Anatolije jako roboti: žijí v souladu s pokyny a ve své práci nedopouštějí skoro žádnou flexibilitu. Ve srovnání s postsovětským prostorem, kde jsou lidé přeci jenom flexibilnější a lze se s nimi domluvit a vyřešit téměř jakoukoliv otázku, zde je vše zcela jinak a často to jde až do absurdity. Na silnici téměř nikdo nepřejíždí do jiného jízdního pruhu a jedou v tom svém až do vítězného konce, i když je jeho pruh ucpaný a na sousedním je plynulý provoz.

2. Ceny v obchodech jsou uváděny bez daní

Různé státy, a dokonce i různá města mají vlastní výši prodejní daně (sales tax). Například v Los Angeles (stát Kalifornie) a v New Yorku (stát New York) tato daň dosahuje téměř 10 %, zatímco v hlavním městě Ameriky, ve Washingtonu, je něco přes 5 %. Co to znamená? V obchodech, kavárnách, restauracích, a dokonce i autosalonech se všechny ceny uvádějí bez této daně. Pokud je v obchodě uvedena cena 10 dolarů, tak u pokladny zaplatíte 11 dolarů, jeden dolar si totiž účtuje stát, a nikoliv obchod, a tak je to všude. Nakoupili jste si potraviny týden dopředu za 150 dolarů? Tak zaplaťte navrch 15 babek. Nejdražší model iPhonu v hodnotě 969 dolarů vás fakticky bude stát 1100 dolarů.

3. Přehnaná nezávislost na názoru jiných

I to může jít až do absurdity stejně jako spousta jiného. Kromě toho, že lidé jsou venku velmi nedbale oblečeni, občas až v hadrech, lze často spatřit mladé lidi s děravými teniskami, ze kterých čouhají jejich palce, uvádí Anatolij. Lze sem zahrnout i velký počet lidí trpících nadváhou. Vzhledem k tomu, že to společnost neodsuzuje, tak je lze klidně spatřit v těsném oblečení, čímž chtějí zdůraznit, že jim je jejich zevnějšek natolik ukradený, že s tím nehodlají nic dělat. Nadváha je samozřejmě osobní věc každého, ale může to velmi zkazit dojem z města nebo země, dodává Rus.

4. Dívky

Když žijete v Americe, tak začnete chápat, proč jsou tu ruské dívky natolik oblíbené, směje se Anatolij. Zde ruské dívky hned vyniknou, neboť Američanky o sebe příliš nedbají, říká. Mnohé ženy se začínají o sebe starat, dobře se oblékat a líčit až po třicítce, neboť dnes Američané považují věk před třicítkou za druhé dětství. Většina lidí před třicítkou tu nemají nic důležitého na práci, jenom se baví a užívají. Hned proto začínáte chápat, proč hollywoodské herečky se stávají natolik populárními. Svým zevnějškem se totiž velmi liší od ostatních.

5. Neustálá nespokojenost různých společenských vrstev

Viděl jsem, jak si žijí lidé v ruských regionech. Proto mě samozřejmě překvapuje, když v Americe slyším, jak si někdo stěžuje, diví se Anatolij. V médiích nebo ve městech během početných demonstrací lze spatřit protesty žen, gayů, Afroameričanů, vědců, zkrátka kohokoliv kvůli tomu, jak je někdo utlačuje, jak jim neumožňují rozvoj, jak je nikdo neslyší apod. Občas to jde až do absurdity, avšak často stát skutečně vyjadřuje své znepokojení kvůli té, či oné problematice a začíná s tím něco doopravdy dělat.

Američané nemají vůbec žádnou vlastní kuchyni, soudí Rus. Hamburgery, hranolky a steaky… To je víceméně všechno. Vše ostatní je kuchyní těch národů, jež tu žijí. Kromě toho v restauracích jsou obrovské porce a jídlo je zde až moc velké a chutné, jakoby do něj přidávali spoustu zesilovačů chuti. Rovněž tu mají velké množství jídla a nápojů s neuvěřitelným množstvím cukru: brambůrky, čokoládové tyčinky a sodovka, a to vše ve stovkách druhů, mnohem více než máme my. Pokud zde chcete vychovávat dítě, tak musíte být připraveni na to, že s dítětem budete muset vyřešit otázku stravování a vysvětlit mu, že to, co jedí jeho vrstevníci, může způsobit závažné zdravotní problémy.

7. Bezdomovci jsou všude

To je opravdu vážný a velmi nápadný problém, a to i ve srovnání s Ruskem, říká Anatolij. Mnozí z nich přitom žijí na ulici nikoliv kvůli špatnému životu, ale proto, že protestují proti systému. Jsou navíc velmi drzí. Jdou k tobě a chtějí peníze, uvádí. Když jim řeknete, že nemáte, tak vám odpoví: „Tak si je půjčte u svého přítele a dejte mně." Pokud jdete z obchodu s taškami nákupu, tak k vám přijdou a požádají, abyste jim něco dali. V Moskvě by bezdomovec již za to dostal pěstí.

8. Ceny na léky a ubytování

Je známo, že zdravotnictví je v Americe velmi drahé a bez pojištění vám bude velmi zle. Ale i v případě, že jste pojištěn a bude se vyžadovat vážný lékařský zákrok, tak stejně budete muset uhradit 10 % z účtu, stěžuje si Rus. Bez pojištění se však připravte na to, že si budete muset hodně připlatit… Za příjezd záchranky zaplatíte 1500 dolarů, návštěva praktického lékaře vás bude stát 200 až 300 dolarů a na 500 dolarů vás přijde ultrazvuk. To samé platí i v případě ubytování. Bez realitního agenta a bez tučné provize nic nenajdete. Přiměřená cena obyčejného jednopokojového bytu je 2000 dolarů.