Poslední tanec bude patřit Zemanovi. Názor

„Nečekané kroky neočekávám," vysvětluje svůj názor v rozhovoru pro Sputnik bývalý senátor a poslanec, náměstek ministra spravedlnosti ČR v letech 2005-2006 Jiří Vyvadil.

Vyvadil: Já myslím, že se nyní vše rozhodne v těch debatách, které bude Miloš Zeman s panem Drahošem mít. Vzpomínám si před pěti lety, kdy v těchto debatách velmi brilantně porazil Karla Schwarzenberga a stal se díky tomu prezidentem. Když o tom tedy uvažuji, tak si za sebe nedokáži představit, že by byl poražen.

Nicméně prosté aritmetické sčítání hlasů dává vítězství Jiřímu Drahošovi.

To já vím. Já vím, že ta čísla vypadají jakoby zle. Nemyslím si ale, že v tom druhém kole každý, jehož kandidát tam neprošel, půjde automaticky hlasovat za Drahoše. Zadruhé, Miloš Zeman se vlastně nezúčastnil ani jediné debaty, přičemž on je v debatách nepřekonatelný, zatímco pan Drahoš je šedivá nula bez jakékoli myšlenky, bez jakékoli vize. Díky tomu jsem přesvědčen, že Miloš Zeman nakonec vyhraje. Já o tom vážně přemýšlím ne proto, že bych byl jeho stoupenec, nýbrž proto, že přemýšlím o tom, zdali může český národ pana Drahoše zvolit a věřím tomu, že ne.

Jaké argumenty by měl Miloš Zeman použít během této debaty, aby získal většinu hlasů? Co byste mu poradil?

Já nevím, jestli potřebuje rady ode mě… Tam evidentně budou palčivá témata, která u nás rezonují. Je to migrace. V tomto ohledu je Miloš Zeman snad nejostřeji vystupující politik v celé Evropské unii, naopak pan Drahoš chce migranty a uprchlíky v České republice vítat. To je věc, která je u nás velmi nepopulární, jsme ostře proti tomu. V současné fázi nás chce žalovat Evropská komise, takže toto je jednoznačně v jeho prospěch. Další věc je to, že Miloš Zeman není proti Evropské unii, ale zároveň je kritický proti jejím chybám. To je rozumné, taková by sebevědomá Česká republika měla být a lidi ho budou brát jako zastánce suverénní a svébytné země, zatímco pan Drahoš chce udělat jediné — jít do Bruselu a tam hlavou kývat na všechno a všechno oslavovat. To si myslím, že se Čechům nebude líbit.

Jaká další témata být mohla byt projednávaná?

Samozřejmě následně přijde pravděpodobně otázka o ekonomice a sociální otázka. Miloš Zeman podporuje premiéra Babiše, a nehledě na to, že ten ještě není jaksi ustanoven, tak v každém případě má velkou podporu v tom, že chce velmi rychle zlepšit řešení těch ekonomických a sociálních problémů, aby Česko bylo na čele Evropy. To je rozhodně dobrá věc. Pan Drahoš ale dnes prohlásil, že by premiérem pana Babiše nejmenoval. Čili oni se prakticky nedohodnou o ničem, a to je v pořádku. Bude se rozhodovat o tom, kdo má pravdu. Pan Drahoš neustále hovoří o tom, že musíme na Západ. Já nevím, co tím má na mysli, zdali chce multikulturalismus, nebo řešení feminismu, či svatby homosexuálů, nevím. To je úplně jiný pohled, a ten bude přísně rozdělený a to nakonec rozhodne. Čili celá plejáda všech otázek je u obou naprosto odlišná.

Kdo myslíte, že nakonec vyhraje?

Já o tom přemýšlím od včerejška. Zdánlivě to teď vypadá, že by měl vyhrát pan Drahoš. Stejná atmosféra byla ale i před pěti lety, a ještě daleko děsivější. Já jsem naopak byl teď mile překvapen, že kromě Prahy porazil Miloš Zeman pana Drahoše ve všech krajích i ve velkých městech, takže jeho podpora v těch pravicovějších oblastech vzrostla. Já jsem přesvědčen, že Miloš Zeman zvítězí.

Prezident není v Česku tak důležitá postava. V případě, že vyhraje pan Drahoš, máme očekávat nějaké změny v české politice?

Zaprvé, nevěřím, že by mohl vyhrát. Ale když by vyhrál, tak začne hovořit o nebezpečí Ruska, začne neustále opakovat „euroatlantické vazby" a tak dále. V takovém případě, musím říci, ho většina Čechů přestane vnímat a bude ho ignorovat.

