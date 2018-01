Nejnebezpečnější zbraň: ovlivňování počasí. Názor

Téma umělého vlivu na počasí nedává spát celým generacím konspiračních teoretiků. Pojďme hned začít z toho, že v několika vašich rozhovorech bylo možné najít předpoklad o tom, že HAARP byl využit před bombardováním Jugoslávie v roce 1999 pro vytvoření dobrých klimatických podmínek pro letectvo. Na čem je tato vaše teorie založena?

Zaprvé na tom, že to není teorie, ale skutečnost. Dále na tom, že jsem sloužil v ozbrojených silách Ruska, po dobu 20 let jsem důstojníkem. Ve své době jsem stál v čele krátkodobého a dlouhodobého prognózování hlavního meteorologického centra Ministerstva obrany (Ruska — red.). Toto téma je velmi uzavřené, já ale neznám pouze z doslechu to, o čem hovořím. Počasí v počátečních fázích bojových činností neumožňovalo letectvu NATO útočit vysoce přesnými systémy. To znamená hlavicemi s radiolokačními, infračervenými naváděcími prostředky a hlavicemi s televizním navedením. Proč? Protože na ně má velmi negativní vliv špatné počasí. To znamená velká oblačnost, silný déšť, sníh či mlha. Tyto jevy tak či onak snižují efektivitu naváděcího systému prakticky na nulu.

© AP Photo/ Mark Farmer Chorvatští vědci dokázali: Srbský HAARP nás přivádí o rozum

To znamená, že vysoce přesné zbraně přestávají být vysoce přesnými. Bijí jako slepci. A hlavním úkolem je samozřejmě počkat na dobré počasí. Ty se v letectví označují za „prosté meteorologické podmínky". Vzpomeňme si na to, jak v počáteční etapě bylo poškozeno čínské velvyslanectví díky tomuto „přesnému" navedení, což znovu hovoří o tom, že podmínky mohou mít na navedení útoku ten nejhorší vliv (během bombardování čínského velvyslanectví v Bělehradě zahynuli tři čínští novináři — red.). Následně jsme sledovali počasí a viděli jsme, jak se najednou všechno převrátilo vzhůru nohama, jak se to říká, a místo aktivních cyklonů, které definují sychravý a nestabilní charakter počasí, na velké části evropského kontinentu prakticky na dva měsíce vznikl gigantický azorský anticyklon. To nebylo prostě ani myslitelné, protože ani podle klimatických charakteristik, ani podle místa, kde se nacházel, ani podle délky trvání to azovskému anticyklonu nebylo podobné. Ano, oni určují solidní počasí v oblasti Středozemního moře, na severu a severozápadě Afriky, ale aby to bylo na dva měsíce! Obyčejně trvá život těchto formací 5 až 7 dní. Následně mění místo, kde se nachází, nebo zanikají, nebo zesilují. V tomto případě byl nad Evropou anticyklon téměř jeden a půl-dva měsíce. To, samozřejmě, šlo mimo jakékoli zákony fyziky atmosféry. A vytvořilo to příznivé podmínky. Žádná oblaka, žádné srážky, ano, tomu se říká: využij celý svůj arzenál vysoce přesných zbraní. Což i bylo uděláno. Nemáme přímé důkazy o použití HAARP, je ale potřeba chápat, že meteorologické informace se na dobu provádění bojových činností stávají uzavřenými. Šifrují se a přestávají cirkulovat ve svobodném přístupu světových meteorologických organizací či systémů telefonního spojení. A je přirozené, že se uzavírají až tak, že se provádí „vhazování" dezinformací pro to, aby byl protivník zmaten.

Od té doby proběhlo mnoho operací NATO. Je možné říci, že během nich se nějakým způsobem tento systém využíval?

Ještě jednou zopakuji: já vám nemohu říci podrobné informace, mohu jen říci následující. Američané získali dobrý přístup k našim projektům. Až do momentu zániku Sovětského svazu jsme byli o dvě hlavy před Američany v systémech modifikace počasí. To znamená, že jsme měli náskok přede všemi. S příchodem 90. let přišel chaos a Američané toho využili. To znamená, že právě v 90. letech udělali velký krok vpřed na základě našich technologií a od té doby ještě pokročili. Na počasí pracuje nejtajnější část Ministerstva obrany USA. Tam mají přístup lidé, které je možné posčítat na prstech jedné ruky. Proto jsou informace velmi utajené. Co tam dělají, jak to dělají? My všechno moc dobře chápeme, práce probíhají velmi aktivně. A v jakých regionech planety se tento systém využívá, to je nejvíce-nejvíce utajená informace. To vám tady určitě nikdo neřekne.

© AFP 2018/ Sasa Djordjevic V Kosovu zastřelili předáka srbské strany

Já si ale myslím, že tam velmi usilovně pracují. A z mého pohledu by tento (sovětský — red.) systém měl být znovu rehabilitován. Nám zůstaly dobré projekty. Je potřeba chápat, že meteorologické zbraně jako takové jsou srovnatelné s jadernými zbraněmi v působení škod předpokládanému protivníkovi. Nikdo, kdo nemá jisté návyky, znalosti, nikdy nepochopí, proč na území té či oné země byla sucha, nebo naopak povodně. To znamená, že ekonomiku země je možné totálně zničit. V minulém roce hodnota vyplacených pojistek za události způsobené hydrometeorologickými jevy dosáhla nepředstavitelnou hodnotu 130 až 150 miliard dolarů. A to je jen to, co bylo pojištěno. Množství nebezpečných jevů roste každým rokem. Já si myslím, že Američané v tomto směru pokračují ve velmi usilovné práci, ale kde, v jakých regionech, to je tajemství zamčené na sedm západů.

A máme něco podobného, nebo je něco, o čem nevíme, či o tom nelze hovořit?

My máme něco podobného. V jakém je to ale nyní stavu, to nemohu říci.

Existuje prognóza futurologů, že od roku 2020 budou v Evropě zimy, bude tam nedostatek potravin a bude probíhat masový odchod obyvatel, a vůbec že Evropa bude podobná Sibiři. Jaký je váš vztah k těmto prognózám?

To jsou naprosté nesmysly. Háček je v tom, že dnes dobré prognózy stojí na hranici 5-7 dní dopředu, maximálně devět dní. Měsíční či sezónní prognózy…. už i Britové je přestali dělat. No, futurologové mi každý podzim píší, že u nás bude zimní Armageddon, a tak dále. To není o ničem a jednat o tom vážně a polemizovat o tom nemá smysl.

Něco se ale s klimatem přece jen děje. Něco, co se nevejde do našich představ o tom, co se v každé sezóně má odehrávat…

Zcela jistě. To, že klima je nervózní a klimatická houpačka nadále nabírá na obrátkách, je fakt. Teplota za posledních sto let vyrostla o jeden stupeň. To je hodně. Mění se i vzhled krajiny. Mění se zvířecí areály, jejich potravinové řetězce, a tak dále. Změny se skutečně odehrávají. Není ale možné říci, že se to nikdy neodehrávalo. Podobné věci se v historii děly, ale nikdy neexistovaly instrumenty, aby je bylo možné zaregistrovat. Vůbec je to vše spojené se sluneční aktivitou. Slunce je faktor číslo jedna, který definuje charakter změn počasí na naší planetě. Změny probíhají zhruba každých 200 let. To znamená, že to, co se děje, na to je potřeba hledět ze širokého kontextu, ne pouze za časové období posledních 15 let. Klima se mění. Předpovídat nějakou katastrofu však považuji za nesprávné. Někdo na tom jen vydělává peníze.

Vy hovoříte o globálním oteplování. Jak je tedy možné vysvětlit zamrzající Ameriku?

Globální oteplování je stejná věc jako průměrná teplota v nemocnici (nepřesný ukazatel — red.). Amerika mrzne, do té doby zamrzala Evropa, nyní tam ale je téměř neuvěřitelné teplo. Průměrná teplota roste. Kvůli globálnímu oteplování mizí hranice mezi gradientem tepla na pólech a u ekvátoru. Na pólu je tepleji, ekvátor dokonce trochu chladne.

Chtěl bych se vrátit k tomu HAARPu. Proč ho tedy nemohou použít na svém území pro to, aby si vylepšili klima? To znamená, nepoužívat ho jen destruktivně, ale i konstruktivně.

© REUTERS/ Cathal McNaughton Jdeme pod vodu: co způsobí za 25 let globální oteplení

To je jako zahrávat si s ohněm. Řekněme, že používají HAARP tak, aby s ním ovlivňovali území Sibiře. Ale z území Sibiře se počasí následně přelije na území Ameriky. Kdo může předpovědět následky toho, co může čekat západní pobřeží USA? To předpovědět je velmi složité. Proto je nutné to využívat velmi opatrně. Je možné si s tím pohrávat na území předpokládaného protivníka někde na druhém konci planety Země. Podívat se na to, jak to funguje — když ti to tam nepatří, tak ti tam na tom nezáleží. Je ale potřeba chápat, že v takovém případě vzniká motýlí efekt. To znamená, že jakékoli, i ty nejmenší změny rovnováhy v atmosféře někde řekněme v Austrálii, například budeme měnit teplotu, se odrazí na celé planetě Zemi. I ve vaší zemi. To chcete? Samozřejmě, že ne. Je to Pandořina skříňka.

Já jsem přesvědčen o tom, že jsme se počasí zatím ovládat nenaučili. Ano, možná v jistých lokálních momentech: Vietnam (V rámci Operace Popeye, která probíhala na území Vietnamu v letech 1967-1972, byl v období dešťů z vojenských letounů, které zalétávaly do oblak, shazován jodid stříbrný, což vedlo k prudkým srážkám. Technologie se zkoušela v roce 1966 na území sousedního Laosu, přičemž jeho vláda o tom nebyla informována — red.), rozhánění oblaků nad Rudým náměstím během oslav Dne vítězství. Počasí můžeme měnit málo, jen v nějakých lokálních, dostatečně prostých situacích. Ne více. Připomenu, že energie jednoho bouřkového mraku je rovna několika desítkám atomových bomb shozených na Hirošimu. A energie jednoho cyklonu, například atlantického, se rovná vyrobené energii ze všech jaderných elektráren po celém světě za dobu jednoho roku.

Dobře, měnit počasí zatím ve velkém měřítku neumíme. Podle vaší teorie mají na změny klimatu největší vliv cykly sluneční aktivity, na druhém místě je vulkanická činnost. A lidský faktor je až na třetím místě. Chápu to správně?

© Sputnik/ Vadim Savitskii Spolehlivost strategických raketových zbraní prověřili na klimatizaci

Ano, správně. To jde ale trochu proti těm oficiálním výmyslům, které nyní vládou informačnímu prostoru o tom, že lidstvo mění klima. Na Západě se z toho stalo prakticky dogma. Já si ale myslím, že vše je trochu jinak. Samozřejmě, že škodíme, kdo se o tomto chce dohadovat? Nicméně analýza paleoklimatologie, analýza klimatu za dobu před několika sty a tisíci lety hovoří o tom, že podobná oteplování na naší planetě už byla. To bylo doprovázeno takovými katastrofami, v jejichž důsledku mizely celé civilizace, prostě díky změně klimatu. A výkvět civilizací připadal zase na klimatické optimum, to znamená na přátelštější klima s periodami teplých sezón se třemi-čtyřmi úrodami. A naopak.

Tehdy ale nebyly žádné závody, žádná auta, žádné lodě, nic nebylo, to znamená, že nebyl žádný lidský faktor. A mimochodem, je ještě jedno potvrzení, vzpomeňte si: během minulého léta byl náš prezident v Arktidě a specialisté ho seznámili se vzorky ledu, které byly získány z hloubek okolo 1,5-2 kilometry. To je onen led, který vznikal před několika tisíci lety. Provedli analýzu a zjistilo se, že tehdy bylo také oteplení, které je srovnatelné s dnešním. Vše ale, díky Bohu, skončilo dobře. Já si myslím, že globální oteplování existuje, to je fakt, ale jeho vrchol jsme již prošli. Jedná se o cyklický proces.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.