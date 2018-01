Merkelová zradila partnera kvůli čínským penězům. Názor

Federální banka udělala další krok v procesu „geopolitického rozvodu“ Německa a USA. Bez jakéhokoliv upozornění německý regulátor oznámil, že zařadí juan do svých měnových rezerv a, což je obzvláště důležité, stane se tak díky snížení podílu amerického dolaru.

Toto gesto má jasně politický podtext, zvláště když vezmeme v úvahu, že celý západní svět dnes s napětím očekává skutečnou diplomatickou bitvu mezi Donaldem Trumpem a Angelou Merkelovou v rámci Světového ekonomického fóra v Davosu.

Jednání Berlína na měnové frontě je třeba analyzovat v rámci širšího trendu na pomalé přetváření světového měnového systému. Ještě před dvěma týdny americká a japonská média provedla informační útok proti juanu tím, že uveřejnila sérii analytických materiálů o tom, že všechny pokusy Číny o dosažení internacionalizace své měny ztroskotaly, ačkoliv MMF zařadil juan do svého měnového košíku. „Ambice Pekingu spojené s juanem se zdají být definitivně přeškrtnutými," uvedla 7. ledna agentura Bloomberg . „Internacionalizace juanu ztratila impuls," tvrdí japonská agentura podnikatelských informací Nikkei . Určité důvody ke škodolibosti jednoznačně existovaly, vždyť nehledě na to, že americký dolar zaujímá 41,7 procent oficiálního „měnového košíku MMF", jeho podíl ve světových zlatých rezervách centrálních bank tvoří 63,5 procent, což odráží neúměrně velký vliv americké měny na světový finanční systém. Konečným cílem této informační kampaně byla sabotáž pokusů Číny zahájit obchod s ropou za juany na Šanghajské derivátní burze. Referenční zpráva amerických odborníků byla následující: „Číně se nic nepodařilo s juanem a MMF a to znamená, že juanové ropné deriváty budou také absolutním zklamáním. Není třeba obchodovat s ropou za juany. Ropný dolar je navždy."

Vypadá to tak, že německá centrální banka naprosto bez skrupulí pokazila večírek, na němž američtí a japonští finančníci a pracovníci médií hlučně slavili prohru internacionalizace juanu. Během svého vystoupení v Hongkongu člen představenstva Bundesbanky Andreas Dombret prohlásil, že část měnových rezerv německé centrální banky bude převedena na juany, ale neupřesnil částku nebo procenta rezerv. Později další člen představenstva Bundesbanky Joachim Wuermeling vysvětlil agentuře Reuters motivaci neočekávaného gesta: „Rozhodnutí o juanu je částí dlouhodobé strategie a odráží zvyšující se roli čínské měny ve světovém finančním systému," zdůraznil.

Z hlediska Washingtonu je v prohlášení Federální banky nejvíce nepříjemné zaměření na dlouhodobou diverzifikaci rezerv, což přirozeně znamená oslabení role dolaru a následné snížení úrovně světové poptávky po něm v tom případě, jestliže ostatní hráči budou následovat příkladu německé centrální banky. To je zvláště důležité vzhledem k obrovskému rozpočtovému deficitu USA, který se zvyšuje minimálně o jeden trilion dolarů kvůli daňové reformě Donalda Trumpa: vždyť tiskárna je pohodlný nástroj k záplatování finančních děr v americkém rozpočtu díky tomu, že po dolarech je obrovská poptávka mimo území USA. Jestliže tato poptávka nebude nebo se značně sníží, Státy budou nuceny žít v rámci svých prostředků (což se dávno odnaučily) nebo jít po hyperinflační cestě Zimbabwe.

