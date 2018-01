Tyrkysová revoluce na Facebooku se může stát českým Majdanem. Názor

Překvapil nás nástup "tyrkysové revoluce", která nejprve začala jako kampaň na Facebooku na podporu Pavla Fischera pod značkou "PF2018" — "Pavel Fischer 2018", řekla v rozhovoru pro Sputnik předsedkyně této vlastenecké platformy Vladimíra Vítová.

Vítová: Kampaň začala někdy před koncem roku. Na facebookových profilových fotkách účastníků se začala objevovat tyrkysová kolečka "PF 2018". V týdnu po Novém roce ze sdílených příspěvků vyplynulo, že PF znamená Pavel Fischer a sdílením na Facebooku se rozjela sugestivně laděná lavinová kampaň ve stylu "i můj kamarád Jožka volí Pavla, a co ty?". Do toho se samozřejmě objevily i "celebrity" a milé obrázky se zvířátky. A v posledním týdnu před prvním kolem voleb nakonec vypukla "Tyrkysová revoluce".

Organizátoři přes Facebook svolali shromáždění na Palachově náměstí. Důvodem k našim obavám je přítomnost všech "povinných" symbolů a prvků barevných revolucí, jejichž tragické důsledky si všichni pamatujeme — Ukrajina 2004 a 2014, Gruzie, Kyrgyzstán, Tunisko, Libye, Egypt, Sýrie. Zaprvé je to spojení barvy a slova "revoluce". Už to samo od sebe evokuje opakování již známých scénářů. Nechybí ani grafický symbol — stylizované havlovské "véčko". Zaznamenali jsme i vše, co jsme již viděli na Majdanu: byla složena píseň "Tyrkysová revoluce", kterou zpívali účastníci shromáždění na Palachově náměstí. Zatímco na Majdanu se skákalo, tady se účastníci klátili do rytmu písně. Samozřejmě nechyběl ani element nenávisti: zdůrazňuje se všechno, co dosavadní prezident Zeman údajně udělal špatně, včetně naprostých maličkostí, ale i pozitivních úspěchů. Doslova cokoliv je prezentováno jako chyba, slabost, selhání. Každý takový domnělý lapsus je podáván jako ztrapnění České republiky na mezinárodní scéně a odsuzován vulgárními výrazy nebo hysterickými komentáři na Facebooku. Právě způsob rozdmychávání emočního náboje, který obsahoval všechny prvky známé z kyjevského Majdanu, nás, po pravdě řečeno, vyděsil.

Ale proč si myslíte, že tato revoluce na Facebooku může být důvodem pro masová shromáždění lidí v ulicích?

Příznivci ostatních protikandidátů se víceméně konsolidují ke druhému kolu. V kampani do prvního kola byli totiž všichni dosti nevýrazní a neurčití — podle našeho názoru záměrně, aby byli ve finále zaměnitelní. Všechny však spojuje věta: "Kohokoliv, jen ne Zemana!" a s tím spojená masová hysterie. Souzníme s názory některých analytiků, že první kolo bylo pouze testovací. Proto tzv. pražská kavárna a za ní skryté zahraniční síly nasadili trojici kandidátů ve složení: Drahoš, Fischer a Hilšer. Skutečným primárním kandidátem však byl Pavel Fischer nikoliv Jiří Drahoš. Ovšem média vytvořila Jiřímu Drahošovi příliš silnou mediální podporu, a proto jde do druhého kola právě on.

Je obecný předpoklad, že veřejnoprávní i soukromá média — vzbouří nebe i zemi, aby byl stávající prezident Miloš Zeman poškozen. Již v této chvíli média používají zcela nepokrytě propagandu, nikoliv zpravodajství, a chovají se jakoby volby vyhrál Jiří Drahoš. Pokud je nevyhraje, může se stát cokoliv… Celková dynamika kampaně "Tyrkysová revoluce 2018" by mohla být přípravou na masová shromáždění. Kampaň je plánována až do 27. 1. 2018, kdy končí druhé kolo voleb. Výsledkem prvního kola projekt „Tyrkysová revoluce 2018" částečně usnul, což je dobře. Organizátoři teď musí přeskupit voliče a zorganizovat podporu Jiřího Drahoše. To jim asi zabere několik dní. Hrátky s "barevnou revoluci" se mohou stát velkou katastrofou. Chceme společnost varovat.

