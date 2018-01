Prezident reformátor. Chce Zeman prezidentskou republiku? Názor

Miloš Zeman umí na maximum využít ústavou dané pravomoci. Až to dělá dojem, že by chtěl změnit plíživě změnit Česko na prezidentskou republiku. Prezident nepopírá, že přímo volená hlava státu by měla být aktivnější, než poslanci volený politický důchodce.

„Za prvé, prezidentovi by se měla vrátit zákonodárná iniciativa, která se sebrala Václavu Havlovi v roce 1993. Za druhé, veto prezidenta by mělo být přehlasovatelné kvalifikovanou většinou. To znamená sto dvaceti, nikoliv sto jedna hlasy. A zatřete bych odstranil některé zbytečné kontrasignace premiérem," řekl Zeman v říjnu v pořadu Týden s prezidentem.

Chce Miloš Zeman reformovat český politický systém? Sputnik se na názor zeptal Ivana Davida, známého psychiatra a politika, bývalého ministra zdravotnictví v Zemanově vládě.

Během působení Miloše Zemana v prezidentském úřadu došlo k vychýlení českého politického systému směrem k prezidentské republice. Zeman si vymohl jmenování Rusnokova vládního kabinetu, kladl si různé podmínky k ministrům a premiérům. Jak takovou aktivní roli prezidenta vnímáte?

Myslím, že vaše premisa je chybná, funkci prezidenta náležejí stále stejné kompetence. Prezident může činit jen to, k čemu ho zákon zmocňuje. Samozřejmě ani Miloš Zeman svoje pravomoci nepřekročil. Kdyby tak učinil, ozval by se obrovský řev jeho oponentů. Ovšem právem. Protože prezident pravomoci nepřekročil, nedal oponentům šanci, aby mu něco právem vytkli.

Jakoukoli funkci lze vykonávat tak, že při jejím výkonu funkcionář ani zdaleka nevyužívá svých pravomoci. Anebo tak, že jich podle potřeby využívá beze zbytku. Nevyužívat pravomoci je chyba, byly funkci přiřčeny proto, aby jich mohlo být využito.

Kladení podmínek je možné, kdyby byly nevynutitelné, nečinil by tak. Funkce prezidenta není přímo volená proto, aby si lidé vybrali tvář dobře se vyjímající na známkách, snad je proto, aby prezident hájil zájmy svých voličů. Sponzoři protikandidátů takového prezidenta mají samozřejmě zájem aby prezident nekřížil jejich zájmy. Je jejich přirozeným zájmem obsadit funkce jejich sluhy.

Myslíte, že Miloš Zeman usiluje o posílení role prezidenta v českém politickém systému?

Každý, kdo má v úmyslu využívat moci k cílům, jichž chce dosáhnout přirozeně musí mít zájem o posílení pravomoci. Miloš Zeman neusiluje o rozšíření pravomocí, vystačí s využíváním těch, které už má. Kdyby měl potřebnou podporu, jistě by o posílení pravomocí usiloval. Nekandidoval proto, aby se stal vykonavatelem ceremoniálů.

Jak je vidět, oponenti prezidenta mají těžkou hlavu už jen z toho, že svoje minimální pravomoci využívá.

Měla by se podle vás posílit role prezidenta a dát jeho úřadu víc pravomocí?

To je otázka, která je sporná tisíce let. Pokud má funkcionář rozsáhlé pravomoci a není dostatečně korigován, pak nevíme, zda příští zvolený, či jmenovaný funkce nezneužije. Bylo by nesmyslné říkat, že pokud je prezidentem Zeman, měl by mít více pravomocí, a až prezidentem nebude, měly by se pravomoci zredukovat.

