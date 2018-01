Putin poblahopřál Zemanovi jako jeden z prvních. Názor

„To nebude záviset na hlavě státu, ale na člověku, který se stane premiérem, a na člověku, který se stane ministrem zahraničních věcí," řekl v rozhovoru pro Sputnik expert na střední Evropu Ruské státní humanitní univerzity Vadim Truchačev.

Truchačev: Připomenu, že pánové Svoboda a Zaorálek od roku 2014 nenavštívili oficiálně Rusko ani jednou. Demonstrativně. Zahraniční politiku Česka ovlivňuje vláda, všechno bude záviset na tom, zdali se Andrej Babiš stane premiérem a kdo stane v čele ministerstva zahraničních věcí. Pokud se ministrem zahraničních věcí, jak se předpokládá, stane Martin Stropnický, tak já osobně nic pozitivního pro naše vzájemné mezinárodní vztahy neočekávám. On všude vidí ruské hackery a zdá se mu, že Putin posílá běžence do Evropy (aby to „osolil" EU). Myslím si, že Miloš Zeman plní funkci takového protipólu k jestřábům české politiky vůči Rusku.

Oponent hovořil o „ruském vlivu" na české volby, ale zvítězil Zeman, aniž by skrýval svoji proruskou orientaci. Není to podivuhodné?

Ruské téma v debatách neustále je. Voliče ale nevyděsilo. Myslím si, že pokusy Jiřího Drahoše ukázat na „ruský vliv" vyvolaly opačný efekt. Vůbec vytahování z rukávu zmačkané karty s názvem „ruský vliv" panu Drahošovi uškodilo. A to v situaci, kdy Čechy jen těžko označíte za rusofily. K Rusku a Rusům se chovají s obezřetností. Krajní rusofobie, která dokáže mobilizovat voliče v Pobaltí a v Polsku, se Česku vyhýbá.

Jednoduchá otázka: Proč zvítězil Miloš Zeman?

Zemana zvolili proto, že je zosobněním české nezávislosti. On, pokud to bude třeba, řekne „ne" Bruselu, Berlínu, a i všem ostatním. Kromě toho se ve své době ukázal být dobrým premiérem, na to také nelze zapomínat. Svoji roli hrál i strach Čechů z migrantů, kde Drahoš souhlasil s jejich přijetím v nevelkém množství. Zeman je ale kategoricky proti kvótám. Zeman říká voličům: „Já jsem takový, jako jste vy," a prostí lidé ho berou jako svého. Drahoš je pro většinu českých občanů zosobněním elity, natolik nemilované „pražské kavárny". Není náhodou, že Zeman získal v Praze pouze 30 % hlasů, prakticky ale na všech ostatních územích země zvítězil. On je pro národ „svůj", Drahoš je cizinec.

Prezident Putin jako jeden z prvních Zemanovi poblahopřál. Jak tento fakt hodnotit?

Prvním byl slovenský premiér Fico, druhým byl rakouský kancléř Kurz, Vladimir Putin byl třetí. Jak to hodnotím? Tak, že v Rusku sledovali průběh českých prezidentských voleb a že jejich výsledek vítají. Ruské vedení si velmi váží té úrovně dialogu, který se vytvořil mezi našimi prezidenty. A Kreml prostě využil možnosti poblahopřát Miloši Zemanovi k vítězství. Přesto, ještě jednou zopakuji, vliv Ruska na hlasování českých občanů byl nulový. Vítězství úřadující hlavy státu je nepochybně příjemná zpráva pro všechny v Rusku, kdo s Českem a Čechy sympatizuje.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.