Jaroslav Vodička: „Hrst stalingradské země odvezeme do České republiky“

Do Volgogradu na oslavu 75. výročí vítězství ve Stalingradské bitvě přijíždějí politici a veřejní činitelé z desítek zemí Evropské unie. Ale největší delegace vyslalo Německo a Česká republika. Proč věnují takovou pozornost výročí Stalingradské bitvy Češi?

Na otázku Sputniku odpověděl přímo u schůdků letadla před odletem do Volgogradu člen delegace, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslav Vodička.

Vodička: Mnoho Čechů a Slováků chová úctu k Rudé armádě, která osvobodila Československo a zaplatila za to 140 tisíci životů svých vojáků a důstojníků. Bez porážky hitlerovských vojsk u Stalingradu, bitvy, která zvrátila průběh války, není jasné, jak by se dále vyvíjely události, jestli bychom získali svobodu. Českou delegaci tvoří 16 lidí, kteří se vydali oslavit výročí Stalingradské bitvy — poslanci, senátoři, členové evropského parlamentu, zástupci Ústeckého kraje, společenských organizací, novináři. Chceme se zúčastnit slavnostních akcí ve městě na Volze, setkat se s ruskými a zahraničními veterány. Vezeme s sebou 10 křišťálových uren, abychom je naplnili volgogradskou zemí, pokropenou krví hrdinů. Tyto urny se zobrazením pěticípé hvězdy a nápisem Stalingrad 1943 a Volgograd 2018 budou umístěny v muzeích a dalších památných místech České republiky. Urny speciálně pro zájezd do Volgogradu u příležitosti 75. výročí Stalingradské bitvy vyrobila slavná firma Crystal BOHEMIA v Poděbradech.

Na počest jubilea Stalingradské bitvy se ve Volgogradě koná přehlídka s účastí 1500 vojáků. Obyvatelé Volgogradu a jejich hosté uvidí, jak byl brán do zajetí polní maršál Paulus a štáb šesté německé armády. Vojensko-historická rekonstrukce bude provedena v tomtéž sklepě obchodního domu, kde byli zajati Němci v roce 1943. Koná se motokros Bitva na Volze, laserové show, ohňostroj, ve foyeru Ústřední koncertní síně bude zahájen mezinárodní výstavní projekt Od Stalingradu do Prahy.

