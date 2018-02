Kvůli Zemanovi do emigrace? Internet nabízí a baví se

Vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách dost lidí zdrtilo. Mnozí se těšili, že se na Pražském hradě, lidově řečeno, vyvětrá a zavládne tam láska a prounijní něha. Nestalo se. Éra Miloše Zemana bude pokračovat dalších pět let.

Povolební deprese zaplavila sociální sítě. Drahošovi voliči hned po jeho volebním neúspěchu volali po emigraci.

„Když chci odjet na 5 let, je to už emigrace nebo ne?," ptá se na Twitteru Nikola Horníčková.

kdyz chci ze zeme odjet na 5 let…je uz to emigrace nebo ne? — Nikola Horníčková (@hornickovani) 28. ledna 2018

​„Tak, já mám již sbaleno a odjíždím. Pryč z ČR," píše na stejné sociální síti Filip Langr.

Tak, já mám již sbaleno a odjíždím. Pryč z ČR.:-D:-D:-D — emigrace — Langr LanDchi Filip (@LangrFilip) 27. ledna 2018

​Tvrdým slovům k výsledkům voleb se nebrání twitterový uživatel David Hort:

Na Facebooku začaly růst jako houby po dešti skupiny spojené s povolebním úprkem z Česka. Stačí do vyhledávací lišty zadat slovo „emigrace" a už to jede: Emigrace z ČR — kamkoliv, Chci emigrovat z ČR, Hromadná emigrace, Protestní EMIGRACE proti ZEMANOVI. Rozhodně nejodvážnější skupina nese název Hromadná emigrace z ČR… kdo by útek od Miloše?

Vtipná je facebooková událost pojmenovaná Emigrace na Slovensko krok za krokem (kurz slovenštiny v ceně). „Volby prezidentské však potvrdily to, co mnozí již tušili, naděje není a Česko se řítí do záhuby. Národ je nyní rozdělen a jeho liberálně-kavárnicko-sluníčkářská část se cítí ohrožena. My však přinášíme řešení! Na našem workshopu, který jsme nazvali Emigrace na Slovensko krok za krokem, vás provedeme celým náročným procesem emigrace. Dozvíte se jak se bezpečně dostat přes hranice, jak a kde požádat o politický azyl a také si řekneme něco o životě v uprchlických táborech na břehu Dunaje," stojí v popisu události.

Slovenští bratři o emigraci nežertují. Nejmenovaná slovenská reklamní agentura láká zpět do země ekonomické migranty a šanci nabízí také Čechům. Když se vrátí, mají u nich místo jisté. "Nepáči sa ti výsledok víkendových prezidentských volieb? Vráť sa naspäť domov na Slovensko," stojí v nabídce.

Některé komentáře jejich nápad podporují. Z českých prezidentských voleb se stala doslova virální záležitost.

S novodobých exulantů si na internetu utahuje Jordanka Jirásková. Sympatická dívka vtipně nakládá všem panikářům, kterým se po Zemanově úspěchu zhroutil svět. „Tak jsem se chtěla zeptat, jestli to taky cítíte, že se po těch volbách pomalu, ale jistě posouváme na ten Východ? Opravdu se mi to nelíbí a já v tomhle žít nebudu… Já jsem tedy našla letenky do bezpečnějších destinací," ironicky tepe Jordanka.

Mrkněte na to. Je to soda!

Miloš Zeman v druhých přímých volbách obhájil prezidentský úřad. Od voličů získal 2,85 milionu hlasů, tedy 51,36 procenta, zatímco bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš 2,7 milionu hlasů, což bylo 48,63 procenta.

Výsledný rozdíl mezi kandidáty byl těsnější, než před 5 roky. Prezident Zeman ale získal o 740 tisíc hlasů víc, než v roce 2013. Letos také přišlo k urnám o 7,5 víc voličů. V procentním vyjádření jich bylo 66,6 %. Hlasovat mohlo celkem 8,34 milionu voličů.

Myslíte, že by Drahošovi voliči měli dodržet slib a z České republiky emigrovat?

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce