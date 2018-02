Kdo se bojí Virginie Woolfové, tedy obecného referenda?

Luzar: Česká republika do Evropské unie vstoupila referendem, tak je vůle občanů v referendu vyjádřená, pokud bude chtít z Evropské unie vystoupit. Je věcí politiků, aby zabezpečili, aby se občané mohli svobodně vyjádřit. Aby měli všechny informace potřebné k tomu, aby se správně rozhodli. Dodat můžu jediné. Referendum jako nejvyšší možnost občanů vyjádřit se k věcem veřejným, je velice důležitý prvek přímé demokracie. Ta demokracie ale musí být podložena taky velkou skupinou občanů, kteří se k této věci vyjadřují. Jinými slovy se nesmí stát, aby například deset občanů, kteří přijdou k referendu, rozhodli za tisíc lidí, kteří se k tomu referendu nedostavili. Velice důležité je, jaké budou podmínky pro to, aby to referendum bylo právoplatné. To se dá nastavit různě pro komunální, krajskou i celostátní politiku. Dokonce i pro evropské nebo ústavní otázky, nebál bych se ani takových řešení.

Právě tématem budou parametry obecného referenda. Nebudeme se bavit o tom, jestli to má být referendum o nějaké konkrétní věci, (například o kouření v restauracích) ale o parametrech referenda jako obecně. To znamená, kolik voličů musí přijít, aby referendum bylo platné, jak se bude vyhlašovat, jak se bude počítat a takové záležitosti praktického rázu vyhlášení referenda. O tom bude ten zákon o obecném referendu.

Jestli tomu správně rozumím, komunisté podporují návrh zákona o referendu od SPD?

Komunisté podporují návrh referenda, protože sami předložili velice podobný návrh o referendech již asi osmkrát v minulých volebních obdobích, čili je to i náš návrh. My tento návrh budeme neustále opakovat, pokud nebude uzákoněn tak, jak je napsáno v Ústavě ČR, že obecné referendum je ústavním prvkem českého zákonodárství.

Oni říkají, že občan je vlastně hloupý, protože si nedokáže spočítat důsledky svého rozhodnutí. Já říkám, že to není pravda, když ten názor občanů bude většinový, když se většina občanů k něčemu vyjádří, je to názor občanů a politici ho mají a musí respektovat. Oni z toho mají strach, protože si zvykli, že rozhodují jako elita, jako politici, a ne jako občané.

Bojí se, že občané budou hlasovat pro vystoupení z Evropské unie?

Ano, ten strach samozřejmě mají.

Mohla by přijít i otázka o účasti České republiky v NATO, popřípadě o účasti České republiky v nějakých konfliktech. To všechno jsou otázky, na které by obecné referendum klidně mohlo být vypsáno a pokud by splnilo zákonné podmínky, bylo by závazné.

Vy určitě znáte náladu českých obyvatel. Když proběhne referendum na podobné otázky, co si Češi vyberou?

To je velice těžká otázka, protože ta diskuze ještě neprobíhá. Kdyby takové referendum bylo vypsané, tak by jeho realizace samozřejmě trvala minimálně půl roku, kdy by se objevily otázky o stránce věci, které by odhalily všechny pro a proti. Pokud bych se dneska měl vyjádřit, jak vypadá nálada občanů České republiky vůči Evropské unii, tak bych měl docela velké obavy z výsledku tohoto referenda. Být Evropskou unií, neriskoval bych to.

