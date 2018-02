Češi pijí méně piva, Češky si ho dají rády. Názor

Máte rádi pivo? Chutná vám? Tak si ještě dejte. Spotřeba piva v České republice u mužů mírně ale jistě klesá, zachraňují to ženy. Ty opět pijí více než dřív. Vyplývá to z čerstvého sociologického průzkumu. Ruku na srdce, to je trochu hanba.

Jak to vidí experti na veřejné mínění? Data získaná za poslední roky vložili do grafu a ukázalo se, že méně pijí obě věkové skupiny mužů: solidní pánové ve věku 30-44 let a zdatní pivní sommiliéři ve věku 45-59 let. Shodně totiž tvrdí, že pivo pije 87 procent z nich. Před 14 lety ale pilo tekutý chléb 93 procent Čechů.

Co ženy? Těm pivo v posledních letech chutná stále více. V posledních několika letech u nich dochází k mírnému nárůstu podílu takových, které pivo alespoň někdy pijí. Stabilně se tento nárůst týká už od roku 2010 žen mezi 45. a 59. rokem věku (z 56 na 61 procent), v posledních dvou letech se pak objevuje i ve skupině žen nejmladších (z 53 na 62 procent) a zároveň nejstarších (z 47 na 52 procent). Asi nám ta pivní kultura zraje. Celkově si pivo dá 59 procent Češek.

Ne, nebojte se, není to ofenziva ovocného piva, odborně nazývaného radler nebo limonádový výplach pivní bečky. V situaci, kdy si normální pivo Čech dát nemůže, automaticky zvolí pivo nealkoholické přibližně polovina mužů (49 %), mezi ženami, které pijí pivo, by tak v roce 2017 podle svých slov činilo 22 %. Ostatní si namísto nealkoholického piva dají raději jiný nealkoholický nápoj, přičemž podíl těchto lidí je vcelku pochopitelně vyšší zejména mezi méně pravidelnými konzumenty piva.

Máme také čísla o týdenní spotřebě. Když se to tak spočítá, každý Čech mužského pohlaví týdně vypije 8,8 půllitrů piva. Češky vypijí skromných 2,3 půllitry pěnivého moku. Přičemž průměrný počet dnů v týdnu, kdy si Češi dají pivo, není závratný. Muži pijí bezmála 4 dny v týdnu, ženy skromně skoro dva.

Sociologické zjištění má jednu zvláštnost. Ukazuje, že v roce 2016, muži pili údajně o celý litr piva méně než dnes. Čím to je? Dalo by se to vysvětlit tím, že se dotazovaní chlubili sociologům vypitými pivy. To však stejně nesedí. Experti se domnívají, že za větší spotřebou stojí i to, že lidé pijí pivo více doma.

Přesně! Vážený čtenář ví, kam míříme. Není to o tom, že by lahváče byly v módě a chutnaly lépe než poctivě natočené. Cena také není určujícím aspektem. Věc má legislativní rozměr. Češi začali pít pivo doma ve větším množství, protože je v jejich hospodách začali utiskovat politici.

Před rokem prezident Miloš Zeman podepsal zákon zakazující kouření v hospodách, restauracích, kavárnách a barech bez rozdílu. Kritici vyhlášky poukazovali na to, že zdraví máme jen jedno, ale cigárko je věc každého z nás a hospody by si měly regulovat kuřácké a nekuřácké zóny samy. Politici nám vnutili přísný zákaz, a proto část štamgastů pije doma, protože si k tomu hezky zakouří.

Situace si všimly také velké pivovary. Podle některých odhadů výrobců pěnivého moku je poměr spotřeby ve prospěch baleného piva v obchodech oproti prodeji v hospodách 60:40.

Myslíte, že to jsou jen povídačky? Stav věci potvrzují názory pivařů na internetu:

„Já do hospody už nechodim. Koupím basu a dám si pivo doma v kotelně a k tomu cigo," píše Martin Buri.

„Když člověk chodil do pajzlu, kde se nevařilo a mají tam max utopence, v životě tam nebyla maminka s dítětem a chlapi tam každý u deseti a více piv dali minimálně krabičku cigaret každý. Celoplošný zákaz je omezování. Do září to celkem šlo, pilo se venku i s cigaretou, ale dnes tam sedí dva důchodci a je to na zavření. EET je v poho, to nikoho nepoloží. Hospodu položí, když nebude mít lidi. My se sejdeme v garáži, pivo za třetinu a kouříme bez keců," myslí si Tomáš Brisuda.

„Za cenu jednoho v hospodě mám 3 patnácky Argusu z Lidlu, je to nášup. Po pátém Argusu radši nepíšu," nestydí se přiznat František Rumiček.

Jaká je vaše spotřeba piva, vážení čtenáři?

