Novodobí estébáci. V Česku cenzurují emaily

Totalitní praktiky ve prospěch demokracie? Ano, to je také Česká republika v roce 2018. Pokud máte dojem, že se na vaší elektronickou poštu vztahuje listovní tajemství, tak jste na omylu. Vaše emaily detailně zkoumají, a pokud je v nich něco „závadného" rozzáří se pomyslné červené světélko.

© Sputnik/ Natalia Seliverstova FBI označila zaměstnance Apple za hlupáky a zločince a Atlas.cz nedoručí odkazy na tak zvané dezinformační weby. Kvůli údajné špatné pověsti je filtruje služba Virusfree. Jinými slovy to znamená, že pokud chcete někomu poslat zprávu se „nepovoleným obsahem", tak příjemce email nedostane. Prostě se ztratí.

Společnost Excello, která vyvinula službu Virusfree.cz, se brání, že úroveň nebezpečí pošty vyhodnocuje zvláštní technologie. Ta je nastavena tak, aby používala tak zvané reputační listy. Pokud mají weby špatnou pověst, odkazy na ně jsou vyhodnoceny jako spam a neprojdou. Kdo hodnotí reputaci stránek? To nikdo neví. Jsou některé názory zakázané? V Česku asi ano.

Cenzurou původně neprošly servery jako Aeronet nebo Parlamentní listy. A také Sputnik. Po stížnostech redakcí českých webů s alternativními informacemi jsou jejich odkazy znovu povoleny a emaily s nimi adresáti dostávají. Na černé listině Sputnik zůstal.

Naše redakce provedla pokus. Poslali jsme kolegovi, který používá schránku Centrum.cz, dva emaily. V jednom byl odkaz na článek Sputniku. V druhém byl odkaz na článek od českých nacionalistů z Dělnické strany sociální spravedlnosti "Nick Griffin v Praze: Evropa musí být bílá a křesťanská".

Hádejte, jaký odkaz neprošel cenzurou? Správně. Extrémistické odkazy pokračovatelky soudně zakázané strany nevadí. Závadný je Sputnik, který má čistý štít.

Sputnik o skandální cenzuře elektronické pošty hovořil s Ivo Vašíčkem, IT expertem a bývalým místopředsedou České pirátské strany.

Centrum.cz a Atlas.cz filtruje emaily, které obsahují odkaz na některé weby s alternativním názorem. Cenzurou nepošel ani Sputnik. Co si o tom myslíte?

Je to především zasahování do práv uživatelů freemailu. Uživatel-adresát nemůže předpokládat, že někdo zadržuje a maže jeho poštu.

Má vůbec emailová služba právo zasahovat do soukromé korespondence? Není to cenzura a narušení listovního tajemství?

Četl jsem výmluvy provozovatele, že prý je to nastavením antispamu. To je naprostý nesmysl, protože antispam blokuje adresy, ze kterých je SPAM rozesílán. Antispam nefiltruje dle obsahu emailu, to je funkcionalita úplně jiného software — kontextového prohledávače.

Tyhle software se používají k "odposlechu" obsahu emailů. Když v emailu naleznou zvolené klíčové slovo nebo větu, odesílají kopii emailu na operační středisko příslušných zpravodajských služeb. Nebo k ochraně firemního know-how, aby byly zadrženy emaily v nichž z firmy někdo odesílá její data. V tomto případě zřejmě software nastavili na mazání emailů obsahujících zadané textové řetězce.

Pokud jsou dnes přes spamový filtr neprojdou "závadné odkazy" neobáváte se, že v budoucnu mohou být neprůchozí názvy některých stran či jména politiků?

Obávám se, možná to tak také funguje, je to jen otázka nastavení příslušného software. Opakuji to není spamový filtr, ale kontextový prohledávač. Zjistit zda nejsou mazány emaily obsahující "závadná" slova už není tak snadné.

Jak se stavíte k tak zvaným dezinformačním emailům, které se před prezidentskými volbami šířily a očerňovaly jednoho z kandidátů? Opravdu mohly ovlivnit výsledek hlasování ve prospěch Miloše Zemana?

O tom pochybuji. Tyhle kampaně většinou přesvědčují již přesvědčené. Nicméně nevím proč by si lidé nemohli takto „kampaňovat". Zakážeme lidem posílat "nekontrolované" dopisy?. V každém případě je zajímavé, že dle dostupných informací zapnuli tohle prohledávání a odstraňování "nevhodných" emailů 15. prosince.

Když si uvědomíme komu příslušné emailové služby patří, lze nasazení tohoto prostředku chápat jako prostředek volebního boje.

