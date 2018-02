Během následujícího desetiletí se čeští politici budou muset vypořádat s tlakem EU a zkrácení životnosti bloků Jaderné elektrárny Dukovany z vládou plánovaných 50 let na 40 let. Na Žofínském fóru si na to v těchto dnech postěžovala Dana Drábová, která je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Čtyři bloky elektrárny byly za účasti sovětských specialistů spuštěny v roce 1985. Dnes Dukovany pokrývají pětinu spotřeby elektrické energie Česka. Jsou požadavky EU na předčasné uzavření jaderné elektrárny spravedlivé, a čím jsou vyvolány?

„Evropská unie opakovaně měnila svůj postoj vůči mírovému atomu," řekl Sputniku generální ředitel Fondu národní energetické bezpečnosti Ruska Konstantin Simonov.

Docházelo k absurdním situacím. Klasická historie je spojena s Ignalinskou jadernou elektrárnou, kdy se její uzavření stalo podmínkou pro vstup Litvy do Evropské unie. Tehdy po Černobylu Evropu ovládl „atomový skepticismus". Ale poté vzali jadernou energetiku na milost a Litva s údivem zjistila, že nemusela jadernou elektrárnu uzavřít. Nyní se Litevci chystají na stavbu nové elektrárny, je však pravda, že se jim nic moc nedaří. Takže postoj ke světovému atomu je v Evropě nejednoznačný. Z jedné strany ho tam považují za nebezpečný a ekologicky škodlivý, zároveň však má jaderná energetika významné postavení v energetické rovnováze některých států, třeba ve Francii dominuje. Evropa by chtěla rozvíjet jadernou energetiku jako alternativu uhlovodíků, které jsou označovány jako politicky nebezpečné, protože jsou spojené se závislostí na Rusku. Ale z druhé strany podle mnoha verzí, obzvláště zelených, existují velká rizika. Co se týče historie se starými reaktory, v tomto případě s dukovanskou jadernou elektrárnou, jsou tady samozřejmě elementy politiky, vždyť není tajemstvím, kdo stavěl jaderné elektrárny ve východní Evropě. Právě k nim má Evropská unie výhrady. Ptáte se, proč je třeba elektrárny postavené v 80. letech považovat za nespolehlivé? A francouzské elektrárny, které také nezáří novotou, jsou v pořádku. A nevyžadují uzavření stejných ukrajinských elektráren sovětského typu, které jsou z pohledu Bruselu dostatečně staré. I když je Ukrajina přijímána jako potenciální člen EU. Politika je samozřejmě součástí celé této historie.

A v Rusku jsou ještě v provozu stejně „staré" bloky jako na Jaderné elektrárně Dukovany?

© AP Photo/ Paul Sancya S nástupem elektromobilů dýchne na Česko ekonomická smrt

Samozřejmě, a ještě „starší". Máme celkem 10 jaderných elektráren, Jaderná elektrárna Obninsk byla první a byla postavena už v roce 1954, nyní už je její provoz zastaven. Většina energetických bloků má vodo-vodní energetické reaktory, pouze dva mají rychlé reaktory. Modernizace starých bloků je bezesporu nutná, to i v Evropě. O tom nikdo nepochybuje. Pouze nerozumím tomu, proč EU nemá výhrady ke všem svým státům, ale pouze k východoevropským? Opět dvoje standarty? A vůbec by se Evropská unie měla nakonec rozhodnout, potřebuje-li jadernou energetiku nebo ne. A ukončit boj jaderných optimistů s jadernými skeptiky. Výrobcům se v takové situaci velmi těžko pracuje se zákazníky.

V první polovině tohoto roku vláda ČR rozhodne o stavbě jednoho nebo dvou nových bloků v Dukovanech, nebo po jednom bloku v Dukovanech a Temelínu. Tendru se chtějí zúčastnit firmy z Francie, Jižní Koreje, Číny a také Rosatom a americko-japonská firma Westinghouse. Má Rosatom šanci na vítězství, vezmeme-li v potaz západní protiruskou hysterii?

Už deset let trvá tato motanice s tendrem na dostavbu jaderné elektrárny v Česku, přičemž zákazník několikrát měnil podmínky a stále zpřísňoval pravidla hry. Řada výrobců, a mezi našimi konkurenty není pouze americko-japonská firma Westinghouse, ale i francouzská Areva, vyšla Čechům vstříc. Ekonomika projektu se zužovala jako oslí kůže. Občas se zdálo, že výrobce za své postaví bloky a daruje je objednavateli. Ale ani s těmito výhodnými podmínkami česká vláda nevyhlásila konkurz na dostavbu Temelínu — ne bez tlaku Bruselu. Osobně si myslím, že Rosatom měl dávno odejít. Pokud stát (Česká republika)nedokáže jasně vyhlásit pravidla hry, podmínky konkurzu a ještě stále mění rozhodnutí, tak není na co čekat. Proč bychom se měli účastnit obchodně nesmyslné hry? Stavba jaderné elektrárny je velký byznys. A v případě Česka se to změnilo v nějakou dobročinnost. Jsem absolutně přesvědčen, že za těchto podmínek to nebudou stavět ani Američané. Nebo je donutí ke zvýšení nákladů. Američané mají takový politický zdroj nátlaku na Prahu, na rozdíl od nás ho mají. Ale historie stavby českých jaderných elektráren je z malé části politická, ale z větší části je na vině chamtivost, omlouvám se.

