Čím otrava Skripala připomíná vraždu Kuciaka. Názor

Česká média prakticky nepochybují o zapojení Ruska do tohoto činu. „Je to naprosto nesmyslné! Je to nesmysl, jelikož zatím nevíme, kdo pana Skripala otrávil, nevím, co se ve skutečnosti stalo. Komentuje situace v rozhovoru pro Sputnik předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný.

Novotný: Velmi to připomíná slovenskou kauzu — případ žurnalisty Jána Kuciaka, který byl se svojí snoubenkou zavražděn a zatím nebyl žádný soud, který by cokoli rozhodl. Přesto se ale již koná politicky. Já tomu nerozumím, respektive tomu rozumím tak, že skutečně jde o to, vyvolat konflikt.

Ale to je málo. Já jako právník bych byl rád, aby rozhodl nezávislý soud. Chci, aby proběhlo nějaké důkazní řízení, aby bylo jasné, kdo je viníkem. Totéž si přeji i na Slovensku. Těch věcí se nyní děje příliš mnoho a je to velmi podezřelé! Je velmi podezřelé, že najednou jsou všude vyvolávány konflikty — ve střední Evropě, na východě a tak dále. A podle mého soudu se jedná téměř o snahu vyvolat válku. Ten případ přece musí být řádně vyšetřen a odsouzen. Musí existovat usnesení soudu, které jasně řekne, co se stalo.

Když budeme hovořit cynicky — k čemu by Rusku byl takový skandál před prezidentskými volbami? Je tam nějaká logika?

Já tam logiku nevidím. Z ruské strany nevidím žádnou logiku. Logika, která se nabízí, že nějaký defektor, jak zpravodajci říkají, zradil svoji původní vlast, takže by proti němu šli jeho chlebodárci — tomu rozumím a je to víceméně velmi pochopitelné, nicméně to, že se k tomu přidá ještě dcera, tak to už mi nedává žádný smysl. To je z logického hlediska idiocie.

To Putin v žádném případě nepotřebuje…

Ano, přesně tak to vidím. To nedává žádný smysl. Kdyby tam nefiguroval ještě další rodinný příslušník, tak bych tomu snad i rozuměl. Dokonce bych rozuměl i tomu, že když někdo zradí svoji vlast, tak zaplatí nějakou cenu, byť se mi to třeba i nelíbí. V našem dnešním světě existuje tolik zrad, že už je to neúnosné. To jednání toho Jidáše, to je již příliš viditelné na všech stranách. A mně to vadí, mně vadí tento způsob jednání."

