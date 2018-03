Severokorejská hrozba klepe na dveře střední Evropy. Názor

Dopadnou na střední Evropu severokorejské rakety s jadernými hlavicemi? Náměstek šéfa německé Spolkové zpravodajské služby strašil německé poslance a společně s nimi i sousední státy. Komentuje český generálmajor.

Mezinárodní politika má mimořádně mizerně krátkou paměť. Evropou momentálně otřásá skandál s otrávením někdejšího dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém městečku Salisbury. Západní politici vraští čela, odvážně vyhrožují a chystají se potrestat Moskvu. Západní tisk přichází každý den se šílenějšími verzemi nahánějící paniku z údajné ruské hybridní války na starém kontinentu.

Kdybyste zašli do komory a vytáhli noviny ze začátku roku viděli byste jinou apokalypsu. Před pár měsíci svět s hrůzou čekal na začátek jaderného konfliktu mezi Severní Koreou a Spojenými státy. Rakeťáci z protilehlých břehů Pacifiku drželi prst na červeném tlačítku a svět nervózně sledoval, komu ujedou nervy a pošle svět k Pánu.

Média zabrnkala na nervičky a po pár týdnech byl klid. Severní Korea jakoby opět neexistovala. Zlo má pro Západ tradiční podobu, na kterou si zvykl — Rusko. A nebo ne? To si možná řekli v Německu. Místní rozvědka došla k názoru, že se Evropané málo bojí a i když se mladý severokorejský vůdce chová jak beránek, je třeba jak se patří vyděsit lidi KLDR.

Náměstek šéfa německé Spolkové zpravodajské služby Ole Diehl za zavřenými dveřmi řekl německým poslancům, že severokorejské rakety mohou být nyní vybaveny jadernými hlavicemi a zasáhnout by mohly i Německo a střední Evropu. Děsivou informaci nedávno přinesl německý list Bild am Sonntag.

Německý bulvární list s odkazem na německé špiony tvrdí, že KLDR i přes tvrdé sankce, které na zemi uvalila OSN, nadále vyvíjí svůj jaderný a raketový program. Cíl Kim Čong-una je jasný. Chce vyvinout raketu, která by mohla zasáhnout americkou pevninu. Pchjongjang svou činnost vysvětluje jako nutný odstrašující prostředek proti plánované americké invazi.

© Sputnik/ KCNA Média informovala o pádu balistické rakety na město v KLDR

A pokud jaderná raketa čučche doletí do amerického západního pobřeží ležící od Severní Koreje 11 tisíc kilometrů, lehce překoná vzdálenost do střední Evropy.

Informace náměstka šéfa německé Spolkové zpravodajské služby Ole Diehl vypadá jako nejapný pokus o rozšíření protiraketové obrany ve středoevropském regionu. Plánované umístění radaru amerického protiraketového deštníku v Česku doprovázela argumentace o íránské, ale také severokorejské raketové hrozbě. Pamatujete?

Sputnik se zeptal na celou situaci generálmajora v záloze Hynka Blaška. Respektovaný generál podotýká, že není expertem na Severní Koreu a nemá, ostatně jako nikdo jiný, dostatek informací o německé obavě z dosahu severokorejských raket. Přesto nám sdělil svůj osobní názor.

„Já nejsem expert na KLDR a nerad bych se dožil toho, že se přijde na to, že nejsou schopni nikoho ohrozit. Moc se kolem toho hystericky mluví, jako svého času o chemických a dalších zbraních Saddáma Husajna, aby se pak přišlo na to, že to byla bublina," říká generálmajor Blaško na zprávu německých zpravodajců.

S jeho slovy nejde nesouhlasit. Můžeme jen doufat, že německá zpravodajská služba nevodí své bundesposlance a evropské partnery za nos. Důvod bát se co přinese zítřejší den, kvůli neopodstatněnému napětí mezi Evropou a Ruskem kvůli incidentu v Salisbury, už máme i bez severokorejských raket.

