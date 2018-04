Česko vědomě jde na zhoršení vztahů s Putinem. Proč?

„Já musím říci, že ta věc (vydání údajného ruského hackera) je velmi, velmi pochybná," řekl v rozhovoru pro Sputnik bývalý senátor a poslanec, náměstek ministra spravedlnosti ČR (2005-2006) Jiří Vyvadil.

Vyvadil: Česká strana naprosto neobvykle umožnila, aby byl Jevgenij Nikulin vyslýchán policejními orgány USA, když již byl ve vazbě. To je naprosto nepřijatelné. Podle toho, jak známe americkou administrativu, tak si dovedu představit, že Američané budou Nikulina tlačit k tomu, aby výměnou za mírnější trest jednoduše lhal o možných hackerských aktivitách Ruska a podobně. Jedná se vyloženě o politickou provokaci a zcela určitě je to chybný krok.

Česká televize v neděli uvedla, že Nikulinův český advokát se chce znovu obrátit na Ústavní soud ČR a plánuje také podnět k Evropskému soudu pro lidská práva. Myslíte si, že má šanci uspět?

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Ovčáček: Nikulin může být použit v kampani proti Trumpovi

Nemyslím si, že uspěje u Ústavního soudu, protože ústavní stížnost byla již v jedné fázi před třemi dny zamítnuta. Tam si iluze příliš nedělám. Podstatné ale je ten závěrečný krok — o samotném vydání do Ameriky — o tom rozhodoval ministr spravedlnosti. V podstatě je to politické rozhodnutí. Ministr Pelikán je představitelem silné proamerické lobby, z těchto důvodů tak postupoval s plným vědomím o tom, jaké to může vyvolat důsledky. Proto si nedělám příliš iluze o právních cestách a otevřeně řečeno, Nikulina do České republiky už nikdo nikdy nevrátí.

Těsně předtím vyhostilo Česko 3 členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu Skripala. V Moskvě na to hledí tak, že Česká republika se připojila k obecnému procesu konfrontace Západu proti Rusku. V Německu ale byl například velikonoční pochod proti válkám a konfrontaci s Ruskem. Existují v České republice takové zdravé síly, které by chtěly obnovit dobré vztahy s Moskvou?

Já musím začít tím, že mě tento krok Babišovi vlády neskutečně zklamal. I na Facebooku a na internetu si všímám velké kritiky jeho postupu, který je velmi překvapivý a osobně se domnívám, že je to dáno tím, že se chce zalíbit Západu, aby tím nějak zakryl ty své problémy, které má. Já vyloženě nechápu, když Slovensko nevydalo, Rakousko, kde Sebastian Kurz má velice zásadní postoje a chce být mostem mezi Evropou a Ruskem, v takovém případě nechápu, proč jsme my vyhošťovali tři diplomaty. Celá ta akce je navíc naprosto vylhaná. Je to klasický postup Velké Británie, kdy v minulosti vylhala existenci zbraní hromadného ničení v Iráku, kdy se nakonec ukázalo, že to byla prostě lež, která měla za následek miliony mrtvých a uprchlíků. V této fázi alespoň na sociálních sítích je předseda vlády silně kritizován a bude zajímavé, jak se celá věc bude vyvíjet. Mě nesmírně zklamal a já ve svých článcích velmi ostře proti tomu vystoupil. Nejen já, i komunisté, i Okamurova strana. Bohužel celý problém je v tom, že ANO má většinu a z nějakých účelových důvodů se rozhodlo naskočit na vyloženě účelovou euroatlantickou linku.

Ano. Já musím říci, že tam je ještě zajímavý rozpor v jednom. Zcela evidentně předseda vlády Babiš, řekl bych, provokuje, protože ví, že prezident Miloš Zeman má velice kladný vztah zejména k Vladimiru Putinovi a velice si přál, aby nás Vladimir Putin navštívil. Já v tom vidím i takovou účelovou snahu zabránit tomu kontaktu, protože celý Západ se teď za každou cenu snaží Rusko co nejvíce zatlačit, jelikož to je velmi úspěšné. Putin je světový hráč číslo jedna. Já s tím plně souhlasím, že tam je nějaká snaha. Babiš se například setkal s americkým předsedou Sněmovny reprezentantů během dne třikrát — to je vyloženě patolízalství, to jsme nedělali ani v dobách, když v Moskvě seděl Brežněv. Souhlasím tedy, že zde dochází k dramatické změně proti Rusku a Andrej Babiš tím zřejmě chce získat na Západě nějaké body. Doufám, že to je jen dočasné, protože každý ví, že to byla vymyšlená historka a troufám si tvrdit, že do několika měsíců se atmosféra opět změní. Takže nějaký optimismus bych tam dal.

