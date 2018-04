Kam až chtějí dojít USA a Čína v „obchodní válce“?

Peking zavádí clo na více než sto druhů amerického zboží, uvedla Čínská centrální televize (China Central Television).

„Čínská státní rada se rozhodla zavést 25 %ní clo na 106 druhů zboží 14 kategorií dováženého z USA včetně sojových bobů, automobilů a výrobků chemického průmyslu," upřesnila média.

To byla odpověď na uveřejnění washingtonského dlouhého seznamu čínského zboží, které má podléhat proclení.

© Sputnik/ Oleg Lastochkin Zlatá pozlátka a dolar klesají kvůli eskalaci americko-čínské obchodní války

Termíny zavedení obchodních opatření budou záviset na tom, kdy americká vláda vyhlásí zavedení svého cla na čínské zboží, uvádí televizní kanál.

Čína zavedla 1. dubna celní poplatky na 128 druhů amerického zboží.

V těchto dnech USA uveřejnily seznam 1,3 tisíce čínských výrobků, na něž může být uvaleno dovozní clo. Washington tak chce překonat mnohamiliardový obchodní deficit s Pekingem. Podle výpočtů americké vlády bude Čína ztrácet kvůli novým clům kolem 50 miliard dolarů ročně.

USA také prohlásily, že je to teprve první krok v otázce protičínského jednání v oblasti obchodu.

© AP Photo/ Mark Schiefelbein Týden před koncem 2017 v Pekingu

V Pekingu nejednou zdůraznili, že nechtějí obchodní válku, ale nebojí se jí a mají všechny možnosti k ochraně národních zájmů.

V pořadu rádia Sputnik odborník z Ruského ústavu strategických výzkumů Pavel Zacharov vyjádřil názor, že strany se už ocitly v podmínkách obchodní války.

„Vidíme situaci, kterou je možné nazvat obchodní válkou: nejdříve USA zavádějí clo na čínské vysoce technologické zboží a snaží se ho tak vytěsnit z amerického trhu, Čína na oplátku také vyhlašuje své clo na širokou škálu amerického zboží. Zbývá pouze otázka: do jaké míry jsou naladěny obě strany jít až do konce v těchto vzájemných protiakcích? Nebo je to „hra nervů"? To znamená, že obě strany vyhlásily nebezpečí a teď čekají na odvetnou reakci — možná druhá strana ustoupí. Možná je to ze strany USA určitá jednací strategie. Od samého počátku Trump vyhlašuje nepřijatelné požadavky vůči Číně ve výši 50 miliard dolarů a počítá s tím, že Čína ustoupí alespoň částečně. Dále podle mého názoru dojde nakonec k jednání, strany se budou snažit dohodnout: v čem jsou ochotny snížit své požadavky a na čem trvají," řekl Pavel Zacharov.