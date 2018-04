„Rusko se nikdy nepodřídí“: švýcarský odborník o vzájemných vztazích Moskvy a Západu

„Ruská federace se nikdy nepodřídí a nikdy se nestane částí západní společnosti s jejími hodnotami. Rusko se považuje za soběstačnou euroasijskou velmoc, která hájí své zájmy po celém světě, a to vše nezávisle na Putinovi," řekl Perovic.

Ve svém interview uvedl, že pokusy oslabit ruskou vládnoucí elitu pomocí sankcí vedly k opačnému výsledku. Volby ukázaly, že tato opatření posílila důvěru občanů k vedení země. Přitom vítězství Vladimira Putina dává Západu šanci zmírnit napětí.

„Má velkou podporu obyvatelstva a bude sedět v křesle ještě dalších šest let. Může si proto dovolit vyjít Západu vstříc. V opačném případě Rusko nemusí dostat potřebné investice. Putin potřebuje Evropany — jsou to hlavní kupující ropy a plynu. Kromě toho je Ruská federace mnohem více vtažena do globální ekonomiky než byl kdysi Sovětský svaz," vysvětlil odborník.

Perovic se domnívá, že krajní opatření nejsou ve vztazích s Ruskem efektivní. Současnou politiku Washingtonu nazval antiruskou hysterií. Nemá však smysl očekávat příliš rychlé oteplování ve vztazích. „K další Jaltě by dojít nemělo, ale měli bychom se zamyslet nad novou architekturou bezpečnosti, která znamená těsnější spolupráci s Moskvou," řekl.