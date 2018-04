Tlak USA na ozbrojený zásah v Sýrii ohrozuje medzinárodný mier

Najbližšie hodiny ukážu, či v prípade Trumpových vyhlásení ide o verbálne napínanie svalov, alebo konflikt v Sýrii prerastie do novej etapy. Slovenský arabista sýrskeho pôvodu Jalal Suleiman sa vo vyjadreniach pre Sputnik obáva o medzinárodný mier.

Americké lode pri sýrskom pobreží

Včera sa dva torpédoborce amerického námorníctva USS Donald Cook a USS Porter začali približovať k pobrežiu Sýrie — v súčasnosti sú od neho vzdialené sto kilometrov. Rusko zase reagovalo vyhlásením, že je odhodlané zostreliť akékoľvek rakety smerujúce na územie Sýrie a sýrska vládna armáda je uvedená do stavu najvyššej bojovej pohotovosti. Jej jednotky sa zároveň v príprave na americký útok sťahujú z najväčších základní a letísk.

Americký prezident navyše v priebehu stredy prilial ešte viac oleja do ohňa, keď Moskve poslal ostrý odkaz. „Rusko ohlasuje, že zostrelí akékoľvek strely namierené na Sýriu. Priprav sa, Rusko , pretože prídu, pekné, nové a chytré," napísal Trump na svojom Twitteri. Už pred tým avizoval, že Spojené štáty budú reagovať na chemický útok do 24 až 48 hodín. V nadväznosti na to Európska agentúra pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL) vydala varovanie pre letecké spoločnosti pre lety vo východnom Stredomorí.

Jalal Suleiman upozorňuje, že súčasná situácia je najvážnejšou eskaláciou napätia od Kubánskej krízy v roku 1962. Eskalácia napätia Spojenými štátmi prichádza presne po roku od raketových útokov na letisko vládnej armády Šajrát neďaleko Homsu. Suleiman zároveň dodáva, že v prípade útoku nepôjde o jednorazovú záležitosť, ako tomu bolo pred rokom. „Bude to ďaleko rozsiahlejší útok. Dôsledky budú citeľné nielen v regióne Blízkeho východu, ale aj inde. Medzinárodný mier je naozaj v ohrození," hovorí arabista.

Podľa jeho názoru Spojené štáty sledujú výhradne svoje úzke záujmy — zatlačiť na Moskvu prostredníctvom Sýrie. „Tento stav je vyvrcholením diskreditačnej kampane voči Rusku," myslí si a dodáva, že prípadný intenzívny americký úder môže mať nedozerné následky: „Rusko nie je tou krajinou, akú si ju pamätáme z deväťdesiatych rokov. Postoj Moskvy v priebehu posledných rokov sýrskeho konfliktu bol viac než jasný, a to nielen politicky, ale aj vojensky. Na území Sýrie sú legitímne prítomní aj vojaci Ruskej federácie. Ich prítomnosť je však aj mimo základní, napríklad na vládnych a štátnych inštitúciách. Za Damaskom už nie je nič, len Moskva, a aj preto bude Ruská federácia brániť minimálne tie pozície, kde sa nachádzajú jej vojaci a občania Sýrie. Ten, kto v súčasnej situácii zavelí na útok na Sýriu, sa bude musieť zodpovedať za možné následky."

Zinscenovaný útok?

V nedeľu prišli sýrski aktivisti a zdravotníci s informáciou o chemickom útoku v meste Dúmá vo východnej Ghúte. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie mal spomínaný útok za následok viac ako 70 mŕtvych, z čoho 43 ľudí zomrelo v dôsledku chemickej otravy a ďalších približne 500 ľudí má príznaky typické pre chemickú otravu. Ako prvá prišla s informáciou o útoku zdravotnícka organizácia Biele prilby, ktorej dôveryhodnosť je spochybňovaná pre kontakty s tzv. ozbrojenou opozíciou. Biele prilby v nedeľu najprv hovorili o 150 obetiach a tisícke zranených, neskôr počet obetí skorigovali na 60 a v súčasnosti je to číslo 43.

V súvislosti s informáciou o chemickom útoku dôveryhodnosť organizácie spochybnil aj Viktor Poznichir, hovorca ruského generálneho štábu. „7. apríla bol zaznamenaný posledný pokus výroby falošných dôkazov o údajnom použití jedovatých látok sýrskymi úradmi vo východnej Ghute . Odporné „Biele prilby", ktoré operujú výhradne v radoch teroristov opäť raz simulovali pred videokamerami „chemický útok" namierený proti civilným obyvateľom mesta Dúmá," nekládol si servítku pred ústa Poznichir.

V súvislosti s útokom upozorňuje Jalal Suleiman na fakt, že od nedele sa o udalosti vie len málo. „Informácie a neoverený videozáznam šíriaci sa po sociálnych sieťach sa stal zámienkou pre tých, ktorí potrebujú trestať legitímnu vládu Sýrie. Ruskí experti navštívili miesta údajného chemického útoku a nezistili nič, čo by naznačovalo použitie chemických zbraní," hovorí arabista a dodáva, že údajný útok prišiel práve na mieste, v ktorom vládna armáda len nedávno porazila svojich protivníkov.

Iskrenie v Bezpečnostnej rade

Suleiman ďalej upozorňuje aj na včerajšie zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN: „To, že USA, Veľká Británia, ako aj Francúzsko odmietli ruský návrh o vyslanie nezávislého vyšetrovacieho tímu do určitej miery naznačuje, aké pokrytecké sú západné veľmoci," hovorí arabista a dodáva, že ruský návrh v podstate kopíruje ten švédsky z minulého roku. Ten je podľa jeho hodnotenia triezvy a konštruktívny, pretože Švédi, na rozdiel od spomínaných západných veľmocí nemajú v Sýrii žiadne politické ciele.

Zamietnutý tak bol americký návrh a aj dva ruské, vrátane toho, ktorý požadoval vyšetrenie udalostí v Dume Organizáciou pre zákaz chemických zbraní. Na včerajšom zasadnutí BR OSN ale nebolo najväčším problémom vzájomné vetovanie návrhov rezolúcií. Veľvyslanci USA a Ruska pri OSN Nikki Halleyová a Vasilij Nebenzija sa viackrát dostali do verbálnej konfrontácie.

„Monštrum, ktoré je zodpovedné za tieto útoky, nemá svedomie a nešokujú ho ani fotografie detí. Ani ruský režim, ktorý má tiež ruky od krvi sýrskych detí, sa nehanbí pri pohľade na snímky mŕtvych detí," povedala Halleyová a dodala, že Rusko nikdy nebude priateľom Spojených štátov. V reakcii na zástupkyňu USA sa Nebenzija najprv ohradil voči používaniu slova „režim" v súvislosti s Ruskou vládou a dodal, že Rusko sa do pozície priateľov USA ani netlačí. „Chceme od vás v podstate maličkosť — normálne, civilizované vzťahy, ktoré odmietate, pričom ignorujete základy slušnosti. Mimochodom, mýlite sa, keď hovoríte, že máte priateľov. Medzi vašich takzvaných priateľov radíte len tých, ktorí vám nemôžu povedať „nie". A to je jediné kritérium priateľstva vo vašom chápaní," vyhlásil ruský diplomat.

Posledným, kto sa nateraz k napätej situácii vyjadril bol ruský prezident, ktorý vyhlásil, že súčasná situácia nemôže vyvolávať nič iné, len obavy. „Napriek tomu však dúfame, že napokon zvíťazí zdravý rozum, medzinárodné vzťahy sa vrátia do konštruktívnych koľají a celý globálny systém bude stabilnejší a predvídateľnejší," povedal Putin na margo možnej intervencie USA do Sýrie, o ktorej sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne v priebehu najbližších dvoch dní.

