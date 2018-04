Měly by se státy V4 připojit k Trumpovu útoku na Sýrii?

Situace v Sýrii se mezi Ruskem a USA vyostřuje a Británie ke břehům Sýrie vyslala ponorky. Rusko oznámilo, že americký raketový útok bude považovat za válečný zločin. Sputnik si o celé situaci promluvil se známým českým vojenským analytikem Martinem Kollerem, jak on vidí celou situaci a co můžeme očekávat?

Koller: Válečné napětí mezi Spojenými státy, protože Británie se chová jako kolonie Spojených států, nikoliv jako nezávislá země, a Ruskem je řekněme nejdále skutečně od dob Karibské krize. Je to na spadnutí. Uvidíme, co vlastně bude a nebude. Jaderné zbraně v té Sýrii asi použity nebudou, ale faktem je, že se zaprvé jedná ze strany Spojených států a jejich spojenců o porušení mezinárodního práva. Řekněme to na rovinu. Jedná se o agresi, protože tato akce nebyla schválena Organizací spojených národů, což je vlastně nejvyšší organizace z hlediska míru a práva. Takže zaprvé je to agrese z hlediska mezinárodního práva, zadruhé je to porušení charty OSN a je to vlastně také porušení charty NATO, protože nesmíme zapomínat, že první článek charty NATO uvádí, že problémy mají být v první řadě řešeny mírovými prostředky, zapovídá se tam použití vyhrožování silou a podobně. Je to rovněž v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Takže se v podstatě jedná o zneužití vojenské dominance a vojenskou agresi. <…>.

Jaké hlavní cíle mají síly, které vyvolávají tuto válku? Rozdělení Sýrie na zóny vlivu nebo něco jiného?

© flickr.com / chuck holton Média: Pentagon se obává reakce Ruska v případě útoku na Sýrii

Já si myslím, že hlavním cílem války v Sýrii v současnosti už není Sýrie , ale je to Rusko a Čína. Protože Amerika funguje jako imperiální mocnost po vzoru Británie 19. století a o nějakou Sýrii už vůbec nejde. Podle mého názoru jde o plánovitý pacht k vyvolání vojenského střetu s Ruskem, protože v 90. letech si ekonomicky krachující USA a Evropská unie pomohla tím, že zabrala země středovýchodní Evropy, tím si prodloužila čas na svůj ekonomický krach zhruba o jednu generaci, nějakých 25-30 let. <…>.

Měly by se evropské země, jako Velká Británie a Francie, připojit k plánovanému útoku USA na Sýrii?

Ale oni tam uváděli i Itálii, že je vyzvali. Jak říkám, Británie je v současnosti standardní americká kolonie. Britové dělají všechno, co nařídí Američani. Musíme si uvědomit, že v Británii je 120 amerických vojenských pracovišť a základen, o čemž se nemluví. Británie je těžce provázána s americkou politikou, když se podíváte na Irák, Afghánistán a další bojiště současnosti, tak Britové tam jdou vždycky jako první a s největším počtem vojáků po Spojených státech. Tady není, co dodat. A Francie… Macron je klasický sluha amerických zájmů, vždyť pracoval v americké nadnárodní korporaci, takže se nemůžeme divit, že je na tom stejně jako Británie, tím pádem se pravděpodobně do bojů v této oblasti zamíchá i Francie.

A co například země Visegrádské čtyřky?

© AFP 2018 / Anwar Amro Tlak USA na ozbrojený zásah v Sýrii ohrozuje medzinárodný mier

To já nevím. Předpokládám, že prezident Orbán má rozum a do ničeho takového se nepohrne. Myslím, že náš prezident Zeman ani vláda si to netroufne. Maximálně se budou oddávat řečnění velmi nejistému, protože ta agrese z té akce Američanů proti Sýrii přímo řve. A co budou dělat další země, to nevím. Na Slovensku je situace zvláštní, tam je prezident taky jako americký zaměstnanec, ale jak říkám, je to velmi nejasné. Nepředpokládám, že by se naši vojáci zúčastnili takovéto akce, oni na to v podstatě ani nemají. A naše letectvo také ne.

Budeme držet palce, aby se všechno vyřešilo dobře.

Já bych řekl, držme si palce, ať přežijeme další růst americké vojenské agrese. Já bych připomněl to, že v předlistopadovém období komunistická propaganda psala o válkách a americké agresi pod vlajkou dolaru. Já jsem tomu tehdy nevěřil. Dneska tomu už bohužel na základě praktických zkušeností věřím."

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce