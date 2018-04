Expert: americký útok na Sýrii udělal reklamu ruským zbraním

„Ve strategickém vztahu přišly USA o hlavní oporu — o možnost vést bezkontaktní válku. Vyjasnilo se, že syrská protivzdušná obrana, která je postavena na ruských principech, může vzdorovat těmto útokům. Jugoslávie a Libye — to už je minulost."

Expert upozornil na to, že Spojené státy musí změnit taktiku provádění operací, hlavně těch, které provádí ze vzduchu.

„Druhá věc, USA musejí přezkoumat principy používání svých vojenských vzdušných sil. Hlavně co se týče takzvaných vzdušných útočných operací. Zvláště pokud před nimi stojí otázka o možném útoku na Rusko.

© Sputnik / Michael Klimentyev Putin: úder USA a spojenců po Sýrii je aktem agrese a porušením mezinárodního práva

Třetí věc, nyní bude o hodně méně hluku okolo amerických přesných raket. Bude hluk okolo ruských systémů protivzdušné obrany. Zde hovoříme o ekonomickém aspektu: o prodeji vojenské techniky a zbraní. Je naprosto očividné, že v těchto podmínkách Američané nebudou sázet na provádění bojových činností proti ruským ozbrojeným silám obyčejnými zbraněmi. Je potřeba zohlednit ten fakt, že v americké armádě je velmi nízká úroveň přípustných ztrát, kdy vojáci dále odmítají bojovat. Budou se snažit o vedení hybridní války proti Rusku. Stejně jako dříve, Rusko nadále bude hlavním útočným cílem. Proto budou sankce proti Rusku pouze růst."

Sivkov neopomenul ani pohovořit o perspektivách vztahu mezi Západem a Ruskem. Varianty vývoje událostí v jeho pojetí nicméně nejsou příliš pozitivní. Na otázku, kdy se může současná situace změnit, odpovídá:

„To se může odehrát ve dvou případech. První varianta — když se Rusko stane vazalem USA nebo zmizí z mapy světa. Druhou variantou je to, že Rusko vytvoří takové zbraně či takový geopolitický blok, který přinutí USA sednout si k jednacímu stolu. Co se týče zbraní, tak to je další rozvoj programů Sarmat a Status 6. O tom posledním hovořil náš prezident. Jedná se o jaderné torpédo, které může dovést jadernou nálož ke břehům USA a vyvolat hypertsunami. Sarmat může vyvolat vážné geofyzikální procesy na území USA. V takovém případě si oni sednou k jednacímu stolu a začnou ustupovat. Co se týče vojensko-politického bloku, tak ten je možné vytvořit na základě Šanghajské organizace pro spolupráci. To zatím vypadá jako fantasticky, nic na to nyní neukazuje, nicméně to může donutit západní civilizaci v čele s USA sednout si k jednacímu stolu.

Zmíním, že nyní je velké riziko vzniku třetí světové války na základě lokálního konfliktu."