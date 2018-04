Černý: NATO se potrestalo samo, když přišlo o Ruslany

Ruský deník Kommersant, který citoval zdroj z této oblasti, uvedl, že Rusové se rozhodli ukončit spolupráci s NATO kvůli sankční politice a bezprecedentního tlaku zahraniční politiky na Rusko. Nevytvoří si NATO problém, když ztratí možnost přepravy nadměrných vojenských nákladů obřími letadly AN-124 Ruslan kvůli sankcím proti Ruské federaci?

„Problém to je určitě, protože jinak by je doposud nepoužívali,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik místopředseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Alexandr Černý.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Rusko nechá NATO bez transportních letadel : Ale je naprosto evidentní, že podobné kapacity v NATO a ve Střední Evropě obzvlášť chybí. Takže to bude problém docela jistě, pokud nastane. A nahradit je nebude vůbec jednoduché, protože těch kapacit celkově je v alianci poměrně málo. Takže, opakuji, problém to bude určitě. A je to škoda, protože Česká armáda v minulosti letouny Antonov An-124 mnohokrát využila například pro přepravu obrněnců. Společnost Volga-Dněpr za více než 60 let přepravila českým vojákům více než 4 200 tun materiálu. Především do Iráku, Afghánistánu nebo do afrického Mali. V roce 2016 například převážela vybavení pro misi českých letců s gripeny na Island.

Tato situace je výsledek západních sankcí a NATO jako by si vystřelilo do nohy, jak říkají v Rusku…

My jsme bohužel svědky toho, že podobné nesmysly se dějí už dlouho, i naše vláda přece dělá věcí, které nejsou vždycky k jejímu prospěchu a prospěchu našich obyvatel. Tenhle absurdní stav bohužel trvá už dlouhou dobu, a netyká se jenom armády.

Ale zabýváte se pravě otázkami obrany.

Ano, to je pravda a proto vím, že kapacity na přepravu velkých nákladů jsou prostě velmi nedostatečné pro nás a pro alianci. Problém to určitě bude a velký. Jakékoliv sankce vůči Rusku komplikují život všem. Těm, kdo je vymýšlejí, ale pochopitelně i druhé straně. Takže se budeme muset naučit s nimi žít a čekat, že brzy přijde nová politická elita v západních zemích, která dostane rozum a od politiky sankci odstoupí.

