Evropská unie pokračuje v opatrných krocích k vytvoření vlastní armády. Jednotná vojenská struktura by snížila závislost Evropy na USA a umožnila by vytvoření obranného svazku s Ruskem – Brusel a Moskva mají společné zájmy, které je třeba hájit.

„Uzavřít kapitolu v dějinách Evropy"

„Myšlenka vytvoření jednotné evropské armády vznikla už před mnoha desítkami let, ale dosud nebyla uskutečněna. Hlavní důvod je ten, že Američané, ačkoliv to otevřeně neříkají, blokují a torpédují proces vytváření vojenské struktury paralelní NATO. Zatím mají USA takový názor na celoevropskou bezpečnost: ať se Evropané ekonomicky sjednocují, ale v žádném případě nevytvářejí alternativu NATO. Proto není důvod tvrdit, že Evropané mohou něčeho dosáhnout ve vojenské sféře bez NATO," domnívá se německý politolog Alexander Rahr.

Na druhé straně uvádí: „Evropská armáda musí navždy uzavřít historickou kapitolu válek uvnitř Evropy."

Německý politolog je velmi opatrný v hodnocení pravděpodobnosti obranného svazku Ruska a Evropy.

„Bude to rozhodnuto v nejbližších pětadvaceti letech, jestliže se objeví perspektiva společné Evropy od Lisabonu po Vladivostok (jednotný ekonomický prostor od Lisabonu po Vladivostok navrhoval vytvořit Vladimir Putin — pozn. red.). Tehdy vznikne důvěra, porozumění, že je třeba společně čelit problémům: mezinárodnímu terorismu, rozpadajícímu se Blízkému východu. V takovém případě vidím pro Rusko a Evropu velkou šanci sjednotit obranné struktury do jedné pěsti a vytvořit celoevropský bezpečnostní systém. To by bylo ideální," říká Alexander Rahr. „Ale dnes se o tom nedá vážně uvažovat. Dnes se Evropa stále silněji integruje do Transatlantického bloku, je tam zatahována. To může vést k tomu, že Rusko nebude zainteresováno na společném obranném hřišti. Možná příští generace politiků pochopí, že je třeba jednat společně."

Do jednotné evropské armády by se sjednocovali ti, kteří v minulém a předminulém století bojovali proti sobě v nejkrvavějších a nejkrutějších válkách. Typická direktiva o vojenských tradicích pro bundeswehr vydaná v březnu: hlavním příkladem chrabrosti mají sloužit dějiny německé armády po 2. světové válce. Reichswehr, armáda socialistické Německé demokratické republiky, a tím spíše wehrmacht z doby Třetí říše nemohou být takovými příklady v žádném případě. Je to pochopitelné — slavné německé bojové tradice stěží inspirují k hrdinským činům Poláky či Francouze.

Otázku tradic podle názoru Rahra odstraňuje rozvoj vojenských technologií. „Budoucí armáda Evropy je v první řadě armáda techniky. Války budoucnosti jsou války umělé inteligence, dronů, raket a robotů. Je důležité, aby vojensko-průmyslové komplexy Ruska a Evropy nepracovaly proti sobě, ale vytvořily společnou zbraň, společný protiraketový štít proti pravděpodobným útokům agresívních muslimů, kteří k tomu budou mít více příležitostí než teď," zdůrazňuje.

Vojenský expert, zástupce ředitele Franko-ruského centra Observo Igor Delanoё také připomíná, že vytvoření evropské armády je „velmi starý projekt". „Ale existuje NATO, tato organizace existuje už dávno a je dost efektivní," dodává.

Vyjadřuje také skepsi ohledně perspektiv vojenské integrace v EU. „Už existující Evropský blok, franko-německá brigáda — to je maximum toho, co se může podařit," domnívá se odborník.

Předpokládá však, že Rusko a EU dokážou spolupracovat v oblasti obrany. „Ne teď, samozřejmě. Byl by to pozitivní krok ve vztazích mezi EU a Ruskem. Kdyby například bylo vytvořeno společné (obranné — pozn. red.) kybernetické centrum. To by posílilo důvěru mezi aktéry mezinárodní politiky," zdůrazňuje Delanoё.

Většina evropských zemí je členem NATO. Profesionální voják nemůže veřejně uvažovat, s kým se má jeho země přátelit a s kým ne. Ale voják ve výslužbě může vše hodnotit svobodně. Bývalí důstojníci Ozbrojených sil NDR se domnívají, že by bylo dobré, kdyby jednotná evropská armáda vstoupila do svazku s Moskvou. „Rusko by se samozřejmě mělo zúčastnit jednání o vytvoření evropské armády, pokud nebude vytvářena… s cílem boje proti Rusku," říká bývalý důstojník Vojenského námořnictva NDR Sylvio Pfeffer.

Podle jeho názoru pokud se jednotná evropská armáda i bude vytvářet, tak na nějakých nových základech — vojenské tradice zemí, které po celá staletí byly znepřátelené, nebudou vyhovovat. „Jak bude vypadat celoevropská armáda? Jako armáda Napoleona či Rakousko-Uherska? Ne! Pokud už budeme vybírat (příklad k následování — pozn. red.), tak by bylo dobré použít vojenskou praxi Římské říše. Já v podstatě nevidím společné vojenské tradice pro jednotnou evropskou armádu. Taková armáda může mít pouze jednu tradici — jít do války za to, aby v Evropě a na Zemi už nikdy nebyla válka," vysvětluje.

