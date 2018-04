Zemanová-Kopecká: Moskva se, ku podivu Západu, nevměšovala do situace v Arménii

Moskva nejprve zdůrazňovala, že to, co probíhá v Jerevanu, je vnitřní záležitost arménského národa, nehledě na to, že Arménie, a to není žádné tajemství, patří do zóny jejího vlivu. Rusko ukázalo, že respektuje suverenitu Arménské republiky, Západ ale dal přednost tomu si toho nevšimnout. Není to proto, že taková pozice neodpovídá stereotypu představ o Rusku jako o „ose zla" a nepříteli demokracie a všech svobod?

„Myslím, že mnoho politiků v Česku, a nejen u nás, překvapilo jednoznačné prohlášení Kremlu, že je to zcela interní záležitost Arménie, a že se Rusko do vývoje událostí v Jerevanu rozhodně nijak vměšovat nebude," řekla v rozhovoru pro Sputnik předsedkyně Institutu slovanských strategických studií v Praze ISSTRAS, politoložka Radmila Zemanová-Kopecká.

© Sputnik / Asatur Esayants V Arménii propustili lídra protestních akcí

Zemanová-Kopecká: Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov jednoznačně prohlásil, že v Kremlu doufají ve stabilizaci situace a dosažení politického konsenzu v nejbližší době. Dodal, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace v zemi vyvíjela směrem k destabilizaci, "což vyvolává uspokojení", konstatoval Peskov. Podle mluvčího prezidenta však Rusko vývoj událostí pozorně sleduje, ale přesto, že jde o významnou vlivovou sféru Ruska a velmi těsné vztahy mezi oběma zeměmi, Rusko nemíní žádným způsobem do událostí vstupovat. "Rusko a Arménii , která je našim velmi hodnotným partnerem, spojují široké vazby v různých sférách, včetně hospodářské a kulturní," řekl Peskov, což vyvolalo viditelný zmatek v řadě politických kruhů v České republice.

Jak reagovaly české sdělovací prostředky na události v Arménii?

V českých médiích koloval v různých úpravách převážně jeden článek vydaný ČTK o situaci v Arménii. Podle nich musí být Kreml velmi zklamán vývojem událostí v Jerevanu a "držet smutek", protože prý zvítězila opozice. Zřejmě tito politici očekávali, že Rusko okamžitě začne hájit své spojence v republikánské vládnoucí straně. Je zajímavá snaha českých a západních mainstreamových médií neventilovat příliš informaci, že je Rusko s vývojem událostí v Arménii spokojeno a vměšovat se do nich nehodlá. Není divu, to nezapadá do konceptu, kterým představuje mainstream světu Ruskou federaci — agresivní velmoc, která se "vměšuje" všude, kde to jen jde. Nepochopili však jednu zásadní věc, že se Rusko nebude stavět proti vůli arménského lidu, který jako jediný má svrchované právo rozhodnout, koho chce a koho nechce u moci. A zatím vše nasvědčuje, že se situace v Arménii zklidnila poté, co premiér rezignoval na svůj úřad. Demisi tím podala také celá vláda, kterou prezident Arménie Armen Sarkisjan přijal.

© AFP 2018 / Jim Watson "Zakopavají mrtvolu naší demokracie": foto Trumpa s Macronem rozbouralo internet Serže Sarkisjana, který měl úzké vztahy s Putinem, vliv Ruska v tomto regionu?

Samozřejmě, že Západ udělá vše, aby vztahy s Ruskem narušil. To je také hlavní cíl Západu. Vyčkejme. Ale ani lídr arménské opozice nehovoří o tom, že by vztahy s Ruskem měly doznat změn. Takže Arménie se rozhodla pro změnu osobnosti ve svém čele a na všech ostatních je to přijmout jako fakt. Úřadujícím premiérem v demisi je druhý muž republikánů a vice-premiér Karen Karapetjan. Ten také není pro Moskvu cizinec. O něm se hovoří jako o velmi pravděpodobném příštím předsedovi vlády. Zda ho parlament schválí, nebo budou vypsány nové volby, ukáže situace. Lídr opozice Nikola Pašinjan sice prohlašuje, že je připraven převzít roli premiéra, zatím to však nevypadá, že by mu arménský lid podobnou možnost nabízel. Situace v Jerevanu se zklidnila, nyní už ex-premiér Sarkisjan se zachoval jako státník a dal přednost klidu v zemi před vlastními ambicemi a proti Karenu Karapetjanovi. Zdá se, že nikdo z Arménců nic nenamítá. Opozice sice dosáhla odstoupení premiéra, ale Arménci se s tím spokojili a podle průzkumu ruské televize v drtivé většině ani neuvažují o tom, že by se jejich vztahy s Ruskem mohly nějak změnit.

