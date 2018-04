Bude Česko více nezávislé bez dotací EU? Španělsko a Řecko si užívají nezaslouženě

To znamená, že desítky miliard eur dotací nepůjdou, jako obvykle, do zemí východní a střední Evropy, jako je Polsko, Maďarsko, Česka republika a pobaltské země, a na jih Evropy, nejprve do Španělska a Řecka. Jedná se o rozpočet ve výši 350 miliard dolarů. EU zastavuje financování Pobaltí a východní Evropy. Proč to dělá?

„I po 14 letech členství v EU stále trvá, že pro EU jsme jen výhodným odbytištěm a pro zahraniční firmy země s lacinou pracovní silou," řekl v rozhovoru pro Sputnik místopředseda Národních socialistů Přemysl Votava.

Votava: České mzdy jsou hluboko pod průměrem našich západních sousedů. Minulé vlády, zejména ta Sobotkova, nebyla nikdy důsledná při obhajobě českých národních zájmů v EU. Naopak před bruselskou administrativou jsme stáli jak ti poddaní před vrchností… Bylo tomu ale zcela neprávem, protože ČR je čtvrtou nejméně zadluženou zemí EU. ČR má také jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU. Stručně řečeno, v oblasti ekonomiky, neděláme EU „problémy". I v samotné zahraniční politice se držíme rozhodnutí bruselské vrchnosti. Naopak to zmíněné Řecko a Španělsko, které patří k té staré „gardě" států EU, patří k těm nejzadluženějším s vysokou nezaměstnaností. Neprávem si tedy užívají nezaslouženého blahobytu. Východní Evropa je stále jen předzahrádkou EU. A zde asi byl ten hlavní důvod u tohoto rozhodnutí. Polsko a zejména pobaltské státy dostanou místo evropských dotací politiku „ruského strašáka". Takže musí mlčet.

Česká republika zjevně nesouhlasí s takovým rozhodnutím. Jak může tento nesouhlas ovlivnit politiku České republiky v rámci EU? Nebo se v žádném případě nebude projevovat a i bez finanční podpory EU bude Praha nadále hlasovat solidárně pro všechna rozhodnutí Evropské unie?

© AP Photo / Susan Walsh Václav Klaus: EU musí projít sametovou revolucí

Dotace pro východní Evropu, tedy i pro ČR, budou zcela jistě kráceny. Občanům těchto východních zemí se to mediálně vysvětlí, pokud k tomu vůbec dojde. Při stupňujícím se protiruském tažení, při otázkách migračních, při válečném bušení v arabském světě, či při odchodu Británie z EU, se tyto otázky dostanou záměrně do mediálního pozadí… Nehledě na to, že Španělsko, Řecko, či Itálie mají pro Brusel prioritu zájmu. Proto i ty bruselské vyhrůžky, či bruselská kritika, vůči snahám o samostatnou politiku států EU, tedy Maďarska či Polska. Mám vážné obavy, že bude platit to druhé. Tedy ta falešná solidarita s Bruselem. Ustrašenost ČR se projevuje i v politice protiruských sankcí, které jdou proti zájmům ČR. ČR touto politikou vyklidila své tradiční ruské trhy a zcela se tak podřídila zájmům Německa, Francie. Český export do RF je stále pod sankcemi. K prosazení českých národních zájmů schází výrazné osobnosti české politiky. Obdobné je to i se zástupci ČR v lavicích EP. Evropský parlament hlasuje a rozhoduje tak zejména, pod vlivem Německa, Francie, ale i toho zmiňovaného Španělska.

