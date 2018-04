Expert: Evropské elity zničily svoji vlastní líbivou vitrínu

Vy jste během svého vystoupení na panelu Jaltského mezinárodního ekonomického fóra prohlásil, že ruská společnost je v těžkém šoku, jelikož se stala nositelkou evropských hodnot…

My jsme si zvykli na to, učit se u Evropy. Nejdříve jsme se ale setkali s propagandou změny lidské přirozenosti, na což jsme vůbec nebyli připraveni, a následně jsme se setkali s přímou podporou fašismu na Ukrajině. To skutečně byl takový dvojitý šok, jelikož z jedné strany velký počet našich příbuzných a přátel se prostě zbláznilo pod vlivem právě té západní propagandy — my jsme viděli, jak to probíhalo.

Máte na mysli Ukrajinu?

Ano. Z druhé strany jsme viděli, že Evropa velmi energicky a důsledně podporuje fašisty proti nám. Když Evropská unie říkala, že Stalin je rovný Hitlerovi, když mi čeští známí diplomaté vysvětlovali, že Julius Fučík je nepřítel, protože to byl komunista, a to, že stál proti Hitlerovi, to jsou prázdné nesmysly a on je nepřítel, tak se to zdálo být jistými vnitřními záležitostmi Evropy. Když ale tento fašismus přišel k nám, tak se to změnilo v realitu.

Z naší zkušenosti českých novinářů pracujících v Rusku vyplývá, že když Rusové hovoří o Evropě a Západu, tak díky tomu, co říkají, je vidět, že většina lidí nemá ponětí o tom, o čem hovoří. Vy jste řekl, že ruská společnost je v šoku, protože se náhle stala nositelkou evropských hodnot. Není to tak, že jste jimi vždy byli?

To ano. Přesto ale existoval pocit, že jsme jakási druhá kategorie, že se musíme učit od Evropy a tak dále. U všech (Rusů — red.) byly nějaké osobní epizody v životě. Například přátelé mých přátel — slečna měla v Nizozemsku nehodu a ji rozebrali na orgány. Prostě tak. Ještě neprobíhala válka v Jugoslávii, ještě nebylo Kosovo, proto byl deficit orgánů. To pro mě bylo zcela očividné. Moji přátelé (Evropané — red.) to nechápali, ale pro mě to bylo zcela jasné. Hovořil jsem s lidmi, kteří dělali kriminální byznys v Německu. Bylo mi jasné, že to není úplně ta Evropa, kterou nám sami Evropané ukazují. Vitrína Evropy ale nebyla dotčena, zůstávala nepoškozena. Přičemž lidé, kteří na krátkou dobu přijíždějí za prací, lidé, kteří se krátkou dobu (v Evropě) učí, zcela přirozeně vidí vitrínu — to je normální. Tato vitrína se ale rozbila v důsledku těchto událostí. Evropské elity vzaly kladiva a rozbily svoji vitrínu.

Co mohou ruská média dělat, aby to ruská společnost pochopila, že Evropa není nositelkou těch hodnot, o nichž sama hovoří?

To není záležitost ruských médií. Všichni zde máme příbuzné a přátele. A lidé, kteří principiálně nekoukají na televizi, protože to je kremelská propaganda, ti od svých přátel slyší to, co se na Ukrajině děje. Všichni jsme se spolu bavili, ale zdaleka ne všichni se nadále spolu bavíme. Když vám Ukrajinci říkají, že se nemůžeme bavit po Skypu, protože se bojí, že si pro ně přijdou, tak to je cena evropské demokracie.

Kdo přijde? Ukrajinská tajná služba SBU?

SBU je ještě ta dobrá varianta. Přijdou bandité poslaní SBU. SBU má alespoň nějakou představu o pravidlech, to je jako u Gestapa. Gestapo nebylo to nejstrašnější, tam byli ještě bandité.

Máte na mysli skupiny stojící absolutně za rámcem zákona a jakýchkoli pravidel?

Ano, přesně tak.

