USA budú za modernizáciu Sliaču a Kuchyne očakávať lokajskú lojálnosť, upozorňuje analytik

Spojené štáty hodlajú investovať desiatky miliónov dolárov do modernizácie leteckých základní po celej Európe. Na Slovensku majú záujem dokonca o dve základne – Sliač a Kuchyňu. Bezpečnostný analytik František Škvrnda pre Sputnik tvrdí, že Američania to nerobia nezištne.

Slovenským základniam by sa malo ujsť46 miliónov dolárov z celkového objemu 215 miliónov dolárov, ktoré americké ministerstvo obrany vyčlenilo na modernizáciu leteckých základní v Európe. Okrem Slovenska dostanú takúto pomoc aj Nórsko, Island, Rumunsko, Lotyšsko, Estónsko a Maďarsko.

Podľa informácií, ktoré zverejnilo slovenské ministerstvo obrany rekonštrukčné práce financované americkou stranou budú zamerané najmä na úpravu letiskových plôch a zvýšenie kapacity skladov pohonných hmôt. Sliač aj Kuchyňa by mali byť schopné prijímať aj americké dopravné a bojové lietadlá. Po novom tu teda budú môcť pristávať stíhačky F-15 Eagle, bojové lietadlá A-10 Warthog a dopravné lietadlá C-5 Galaxy a C-17 Globemaster. Samotné práce by mali začať v máji 2019 a trvať by mali do novembra 2020.

Proti Rusku

Podľa analytika Františka Škvrndu z Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave samotné základne Sliač a Kuchyňa nemajú pre americkú stranu strategický význam. Pričom výška plánovanej investície ešte nemusí odrážať význam lokality. „Suma môže byť daná aj tým, že sa tam musí vymeniť starý systém vybavenia za nový, zlepšiť jeho technické parametre a podobne," hovorí analytik a dodáva, že problémom, o ktorom sa zatiaľ nehovorí je prípadná prítomnosť osôb či prostriedkov, ktoré podliehajú veleniu USA. To by už podľa Škvrndu mohlo svedčať o rastúcom význame lokalít pre potenciálne vojenské operácie.

Analytik ďalej upozorňuje na dve roviny prínosu slovenských základní pre Spojené štáty. „Po prvé, môže ísť najmä o tlak vojensko-priemyslovo-finančného komplexu vydávať čo najviac prostriedkov bez toho, aby to bolo príliš racionálne či efektívne premyslené. Nie je jasné ani to, akým spôsobom budú musieť tieto štáty v budúcnosti nejakou inou cestou niečo vracať Washingtonu (nákupom vojenského materiálu pre tieto základne a pod.) Po druhé za tým môže byť záujme jastrabov, uchytiť sa čo najviac v bývalom postsocialistickom priestore a využívať ho na svoje agresívne plány," hovorí Škvrnda a dodáva, že projekt modernizácie leteckých základní bude namierený aj proti Rusku: „Vo všeobecnosti možno predpokladať, že spomínané letiská nebudú používané ozbrojenými silami USA na obranu priestoru, kde sa nachádzajú, ale budú mať úlohy pri potenciálnych operáciách proti Rusku, resp. na Blízkom východe."

© AP Photo / Ted S. Warren Pentagon: Americká letadla narazila v Sýrii na odpor prostředků radioelektronického boje

Analytikove slová potvrdzuje aj fakt, že rekonštrukcia základní je súčasťou projektu Európska iniciatíva odstrašenia (European Deterrence Initiative) a operácie Atlantic resolve. Podľa americkej strany je to reakcia na „ruskú hrozbu", v rámci ktorej sa posilňuje americká vojenská prítomnosť v Európe, najmä v krajinách v bezprostrednej blízkosti Ruskej federácie.

Čo za to?

Škvrnda tvrdí, že je na mieste otázka, čo bude americká strana od Slovenska za investíciu očakávať. „USA nikdy nič nerobí nezištne a od štátu, ktorému pomôže, čaká nielen lokajskú lojálnosť, ale aj vrátenie aspoň časti prostriedkov, ktoré tam investovali. Okrem toho možno očakávať aj kladenie ďalších požiadaviek, ktoré s krokom, ktorého sa týkajú investície, nemajú veľa spoločného. V neposlednom rade môžu tieto zmluvy nútiť malý, slabší štát k tomu, aby sa pri realizácii investícii nemuseli rešpektovať jeho zákony, ale predovšetkým záujmy washingtonského investora," hovorí Škvrnda.

© AFP 2018 / Christopher Senenko Mýtus zmizel. Experti si myslí, USA pohřbily image svých zbraní

Podľa doteraz medializovaných informácií budú Spojené štáty skutočne niečo požadovať — konkrétne uzatvorenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany (Defense Cooperation Agreement). Podpisom tejto dohody Američania podmienili realizovanie modernizácie. Dohodnúť podrobnosti zmluvy prišli do Bratislavy v dňoch 18-20. apríla odborníci z ministerstva obrany USA, ktorí absolvovali niekoľko stretnutí na ministerstve obrany a ministerstve zahraničia.

Slovensko navyše vyšle v tomto roku vojakov do Pobaltia. Vláda nedávno schválila misiu v rámci ktorej budú naši vojaci súčasťou bojovej skupiny tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti NATO pod velením Kanady pôsobiť vo výcvikovom priestore Adaži v Lotyšsku. Definitívny súhlas na vyslanie vojakov má vyjadriť slovenský parlament už na najbližšom zasadnutí, ktoré bude 9. mája.

