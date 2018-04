„Rusko zase roznesli na kopytech“: reakce médií a politiků na svědky z Dúmy

Rusko a Sýrie přivezly do sídla Organizace pro zákaz chemických zbraní 17 obyvatel Dúmy, včetně slavného chlapce Hassana, který je „filmovou hvězdou organizace Bílé přilby“, na jehož základě přiletěly do Sýrie Tomahawky a díky kterým experti ruského vojensko-obranného komplexu nyní pečlivě studují modernizované vzorky americké rakety.

Svědci uvedli, jak bylo natočeno video o chemickém útoku, a Rusko jim k tomu poskytlo pódium. Bylo nemožné tomu zabránit, a proto vyspělá země svobodného světa zakázala účast na této události jak sobě, tak i ostatním podřízeným státům.

Před brífinkem stálý zástupce USA při OPCW okamžitě informoval představitele „spojenců" a zakázal jim přijet, což vedlo k tomu, že nikdo z nich v sále nebyl.

Zde si můžete přečíst reakce světových médií na tuto situaci:

Deník Japan Times napsal: „Rusko je obviněno z hanebné maškarády, za prezentaci obyvatel Dúmy ve snaze dokázat, že chemický útok byl narafičený."

The Times: „Hanebná maškaráda rodiny z Dúmy."

Mirror: „Rusko představuje jedenáctiletého syrského chlapce jako „svědka", aby „dokázalo nepravdivost chemického útoku."

ABC News: „Rusko je obviňováno z hanebné maškarády s údajnými svědky syrského chemického útoku."

New York Daily News: „Rusko bylo obviněno, že se snaží vyvrátit syrský chemický útok."

The Washington Post: „Británie a Francie považují ruské informace za trik."

© REUTERS / Ali Hashisho Lékař intenzivní péče z Dúmy odhalil lži Bílých přileb o údajném chemickém útoku

Nakonec je třeba dodat, že ani v takové podobě se zpráva o tom, že „Rusy zase nachytali v nestydaté lži", nedostala na hlavní stránky svobodných médií. Zůstaly někde v pozadí…

Na první pohled tady nic nového není. Před 19 lety přece došlo k masakru v Račaku, kdy Srbsko obvinili z masové vraždy mírných kosovských Albánců. Nesprávní běloruští odborníci tehdy provedli znalecký posudek a dospěli k závěru, že do Račaku byli přivezeni a převlečeni do civilního oděvu zabití extremisté. Ale včas se objevili správní finští experti, kteří za naléhavé účasti Kurta Volkera (ano, již tehdy byl hvězdou konfliktů) vydali správný posudek. Byli zavražděni mírní obyvatelé, je nutné bombovat Bělehrad. Text finských expertů je dodnes držen v tajnosti, ale koho to už dnes znepokojuje — všechno bylo uděláno dávno.

Před patnácti lety byla známá zkumavka Colina Powella. Dokonce účastníci kárné války v Iráku přiznali, že zkumavka byla lží, ale koho to už dnes znepokojuje — všechno bylo uděláno dávno. Irák byl roznesen, v důsledku čeho se zrodil IS, zahynulo od 150 do 600 tisíc lidí, země se změnila na minové pole, všechno je v pořádku.

Loni byly stejně známé Rodčenkovy zkumavky. Ty samé, které Rodčenkov, jak se právě zjistilo, na vlastní oči neviděl a nic takového netvrdil. Ale koho to už dnes znepokojuje — všechno bylo uděláno dávno. Rusko bylo zbaveno vlajky a oficiální reprezentace, je po ZOH, všechno je v pořádku.

© Sputnik / Alexey Filippov Jedovatá látka z kauzy Skripalových byla patentována v USA

Minulý měsíc byli otráveni a následně umírali Skripalovi ve Velké Británii. Ti samí, kteří se náhle uzdravili, ale dosud před všemi skryti — počínaje médii až po ruské zástupce. Ale koho oni teď znepokojují — 150 ruských diplomatů je již vyhoštěno a sankce kvůli „chemickému útoku v Salisbury a dalším činům" již zavedeny.

…Všechno je to tak. Ale je velký rozdíl mezi tím, co bylo a tím, co je.

V roce 1999 žádní běloruští experti nezachránili Srbsko, které bylo rozdrceno a zašlapáno do země.

V roce 2003 nic nezachránilo Irák, který byl rozdrcen a zašlapán do občanské války.

Zrovna v roce 2018 vše dopadlo jinak, jak se očekávalo.

© Foto : Ministry of defence of the Russian Federation Část raket vystřelených na Sýrii nedoletěla do cíle kvůli poruše - ruský generální štáb

Tedy formálně se všechno podařilo: připluly letadlové lodě, vzlétly letouny, vystartovaly nové a chytré rakety. Vedoucí hlavní svobodné země podal zprávu, že Rusko lže, a všechny rakety se efektivně trefily (ten fakt, že vesměs rakety, které se dostaly určených cílů, byly v docela celistvém stavu předloženy lživými ruskými médii — to je fuk).

Ale háček je v tom, že ve skutečnosti to všechno narazilo na jev pod názvem „dnešní Rusko". Tenhle jev, jak se zjistilo, mění všechno.

Je možné do nekonečna naříkat, že „Rusko neodpovědělo na útok ze strany USA", ale existují fakta. Jakoby potrestaná silným západním raketovým bičíkem Sýrie pokračuje v návratu svého území pod státní kontrolu. A ten fakt, že daný postup bude dokončen, pochyby nevyvolává.

© Sputnik / Said Tzarnaev Chemický útok v Sýrii si vymyslel Západ, prohlásil vedoucí představitel Čečenska Kadyrov

Jednoduše řečeno, Rusko zablokovalo Západu jednu možnost. Jde právě o přivedení reality do shody s jeho velkými stoprocentními vítězstvími v informačním prostoru. A nechalo mu jenom ten samý informační prostor. A zde, jak vidíme, Západ má stále všechno v pořádku. Stoprocentní vítězství je vybojováno, Rusové jsou usvědčeni z viny, neřest je potrestána, ctnost triumfuje.

…Ostatně vystrkováním Západu z reality se ruská agrese neomezila. Navíc fakticky razantně zardousila jednu z jeho hlavních deklarovaných hodnot — svobodu slova.

Protože v situaci, kdy kvůli citování ruské (syrské a tak dále) pozice mohou být svobodná média oficiálně vyšetřována kvůli šíření fakových zpráv a obviněna občanskými institucemi z „retranslace ruské propagandy", budou málokterá média riskovat.

Jak můžeme vidět na vlastní oči, ve výsledku skoro nikdo neriskuje. Všechna hlavní svobodná média disciplinovaně předávají certifikovanou pravdu, která je pro ně zformulována. Stejnými slovy a stejnými formulacemi.

Možná, že to zevnitř také vypadá jako triumf nad Ruskem. Zvnějšku to však spíš vypadá jako zakuklení.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce