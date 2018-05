Expert nazval Černobyl „rájem na zemi“

Rizika související s ozářením jsou podle experta velmi nízká. Mnohem větším nebezpečím pro turisty, kteří navštěvují černobylskou zónu, jsou vlci.

„Je tam větší nebezpečí, že vás sežerou vlci, protože se tam rozmnožilo hodně živočichů. Je to přece ráj na zemi pro živou přírodu. Lidé tam nejsou, ale jsou tam krásné lesy, řeky, jezera. Je to nádherná příroda ukrajinského a běloruského polesí, živočichové se tu podivuhodně rozmnožují. Přesídlili tam například koně Převalského. Nakolik vím, převezli tam Ukrajinci v roce 1995 celé stádo, pustili ho do přírody a teď se tam množí v ráji. Jsou tam také dravci, takže o vlcích to není žádný žert."

Vědec upřesnil, jak se havárie v Černobylské jaderné elektrárně projevila na zdraví 18 milionů lidí, kteří žili v její blízkosti. Podle nového průzkumu MAAE u příležitosti 32. výročí tragédie pokračuje růst onemocnění rakovinou štítné žlázy. U dětí se přitom vyskytuje mnohem méně než u dospělých.

„Ukázalo se, že se za deset posledních let prudce zvýšil v porovnání s předcházejícími 20 lety po černobylské havárii počet onemocnění rakovinou štítné žlázy, přibližně třikrát. Speciálně jsme se věnovali zjištění podílu radiace. Podle výsledků důkladné epidemiologické analýzy se ukázalo, že jde přibližně o čtvrtinu. Tedy z 20 tisíc případů je 5 tisíc přece jen způsobeno radiací," shrnul Balonov.