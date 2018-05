Foldyna: Ať se stydí ti, co chtěli vypískat Rusy na Olšanech

„Ať se stydí ti, co chtěli vypískat Rusy na Olšanech," řekl Jaroslav Foldyna, který si se Sputnikem promluvil o svých dojmech z toho, co viděl

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Uctění památky i protesty. Noční vlci dorazili na Olšany, byl s nimi i Foldyna Když se podívám, kolik je tam přišlo lidi pozdravit, ti všichni se přišli poklonit sovětským vojákům, kteří osvobodili Prahu, tak to byla jen úzká skupinka lidi, kteří vyjadřovali nějaký svůj vlastní názor, vyjadřovali ho jako definitivní pravdu. Oni prostě nesnášejí diskuzi, vydávají se za demokraty a přitom to žádní demokraté nejsou. Jsou to prostě totalitní praktiky — špinit každého, kdo má jiny názor, a byli v minoritě. Česká media tomu bohužel věnují velkou pozornost. Myslím si, že to nepřispívá k dobrému klimatu v České republice.

Přečetla jsem v tisku, že generál Petr Pavel vám v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu vytkl, že jste poskytl rozhovor Sputniku o Nočních vlcích, jedná se údajně o fakt dezinformační hybridní války ze strany Ruska… Generál řekl, že pokud se politik demokratické strany rád fotografuje se členy skupiny, s těmi, kteří nerespektují zákony své vlasti, a prohlašuje, že v jejich činnostech nevidí pro naši republiku žádnou újmu, a také hovoří o projevu patriotismu z jejich strany, hodného imitace, pak v jeho očích je zbaven jakékoli důvěry… Nelitujete, že jste řekl dobré slovo o Nočních vlcích jako o vlastencích, že jste mluvil se Sputnikem?

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Generál Petr Pavel našel hrozbu

Nemam důvod toho litovat… A vůbec nechápu, jak si někdo může dovolit říkat o Nočních vlcích , že je to zločinecký gang. Neslyšel jsem o jediném zločinu, který by spáchali. Neprodávají drogy, nejsou to pasáci, není to ozbrojený gang, který by někoho přepadal. Jak jsem říkal, já se s těmi lidmi přátelím, protože dodržují tradice a jsou pyšní na svoji historii.

A já jsem stejně tak jako oni pyšný na svoji zemi a na svoji historii a já Rusům vděčím za svůj život, jsem vděčný za to, že sovětští vojáci 16. dubna osvobodili Břeclav a v Břeclavi byla na útěku zadržena moje matka s otcem za 2. světové války a oni je osvobodili.

Pokud jde o pána generála Pavla, tak je už téměř na odchodu do důchodu a zřejmě si hledá nějakou pozici, ve které by chtěl pokračovat ve své prací. Byl to dobry voják, ale špatný politický důstojník.

