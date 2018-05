Zeman – Noční vlk bez motocyklu. Názor

Tisk a část politiků prezidentovi hned ukázali na všechny jeho „hříchy" — rozhodnutí vyšetřovat možnost výroby otravné látky Novičok v České republice, nevoli k vydání ruského hackera Nikulina do USA, prohlášení o tom, že Krym patří Rusku a je to „hotová věc" a další. Tisk téměř obviňuje Zemana ze zrady národních zájmů, označuje ho za část propagandistické války Kremlu a dokonce za Nočního vlka bez motorky. Podle slov komentátora Martina Fendrycha (Aktuálně.cz) už zbývá jen provést referendum o vstupu České republiky do Ruské federace. Co stojí za kampaní proti prezidentovi České republiky?

Noční vlci jsou již na cestě! „Já se vrátím nejdříve k tomu vyjádření pana prezidenta na ruské ambasádě," vysvětluje svůj názor v rozhovoru pro Sputnik předseda poslaneckého podvýboru pro svobodu slova Leo Luzar.

Luzar: Byl jsem u toho přítomen a pan prezident pouze zopakoval svá slova, která opakuje často, že žádná sankce ještě nevyřešila žádný mezinárodní problém. A jako takový je odpůrcem uvalování sankcí, ať v minulosti nebo budoucnosti. A věří, že i ostatní státníci dostanou rozum a pochopí, že sankcemi nic nevyřeší. Čili tolik k panu prezidentovi. Samozřejmě jeho výroky, které dává v rámci odpovědí na aktuální otázky, které hýbou světem, Evropou, Českou republikou, jsou mnohdy kontroverzní, ale také jsem nikdy nezaznamenal, že by šel za hranu. Zatím jsem nezaznamenal nějaké jeho informace, které by šly za rámec věcí, o kterých se diskutuje. Pouze je upřesňoval, nebo se vyjadřoval k věcem, které jdou českým mediálním prostorem. Co se týká věcí, které jsou mu vytýkány. Tak samozřejmě je přímo zvoleným prezidentem a vyhrál volby prezidenta. Ale samozřejmě existuje docela velká skupina občanů, kteří jsou zklamáni jeho vítězstvím. Chtěli, aby vyhrál někdo jiný. Právě proto, že tato skupina je dostatečně velká a silná, cítí potřebu poukazovat na všechny kroky Miloše Zemana v tom negativním slova smyslu, aby mohli říkat: vidíte, vyhrál, ale my jsme chtěli někoho jiného. Čili já v tom vidím určitý projev frustrace z prohraných prezidentských voleb, které byly. A proto samozřejmě vídáme některé názory, které ohledně prezidenta Miloše Zemana vydávají některá média, nebo probíhají na sociálních sítích, ty jsou právě projevem oné frustrace z toho, že se prezidentem stal on, nikoliv jiný kandidát, kterému dávali velké šance a snažili se ho prosadit. Konkrétní věci, které pan prezident říká, si myslím, že nemá cenu komentovat, já jsem se neshledal s žádnou negací, která by byla potřeba komentovat. Pan prezident říká to, co si většina občanů myslí, co většina občanu považuje, že to tak je, a on se vždycky stavěl za občany České republiky a také rád zdůrazňoval, že je prezidentem pro dolních deset milionů občanů. Čili já pana prezidenta vnímám jako státníka, který ví, co dělá, který se na rozdíl od jiných státníků nebojí říct pravdu. Prostě on se nebojí tu pravdu říkat, říkat ji veřejně. A tím vlastně přispívá k určitému rozšíření toho vnímání ohledně informací a o tom, jak se informace připravují a zveřejňují. A právě z pohledu té komise pro svobodu slova pan prezident otevírá věci, které považuje za důležité, aby občané věděli. Co se týče toho novičoku, on neřekl nic jiného než to, co opravdu je. Že Česká republika je špičkou ve vývoji a výzkumu, že se samozřejmě pro tyto výzkumné účely testují a zkouší látky, my je nevyrábíme, my je neskladujeme. To také on nikdy neřekl, že bychom je vyráběli a skladovali. Akorát provádíme testovací výzkumy, což vědí všichni.

My jsme ten návrh podávali v době, kdy tady byly určité skupiny lidí, které šly do extrému a snažily se útoky na prezidenta, viz napadení Pražského hradu, vyvěšení standart, poškozování některých věcí atd., zaútočit na funkci prezidenta. Ne na Miloše Zemana jako takového, ale na prezidenta. V rámci českého právního řádu byly tyto skupiny nějak vyřešeny, ale každopádně, pokud se tento problém opět objeví a budou se opakovat útoky na funkci prezidenta, tak bude právě tato otázka trestného činu opět vytažena. Abychom mu dopřáli větší ochranu.

