Co ztratí Evropa v důsledku Trumpova rozhodnutí o Íránu?

„Vystoupení Trumpa z dohody znamená splnění jeho předvolebního slibu americkým občanům. Toto rozhodnutí je odůvodněno přáním změnit kurs svého předchůdce a ukázat celému světu, že Amerika má nyní jiného prezidenta. Avšak vystoupení z íránské dohody znovu ukázalo, že dnešní Amerika nerozumí světu, kterému chce vládnout," myslí si Lombardi.

Podle názoru experta se může následkem vystoupení USA z dohody stát revize existujících politických aliancí.

„Po vítězství nad IS (teroristická organizace zakázaná v Rusku) se aliance, jež pospolu držela pouze existence společného nepřítele, rozpadly. Posledních 8 měsíců spočívala strategie všech států v tom, aby znovu upevnily vztahy se svými spojenci. Tuto spolupráci hodlají založit na nových cílech a zájmech. Myslím, že je to jediný užitečný výsledek toho, co se v posledních měsících děje. Svět si konečně uvědomil, že spojenec není povinně přítel, ale spíš partner, jenž sdílí vaše zájmy v určitém období, kdy je pro vás výhodná spolupráce. Příkladem je vznikající aliance USA, Izraele a Saúdské Arábie," soudí Lombardi.

Podle profesorova názoru poskytuje Trump evropským zemím výbornou šanci.

„Učinil to, aniž by to pochopil, protože (doufám) podceňuje své evropské spojence, které považuje za neschopné uhájit vlastní projekty nezávislé na americkém vlivu. Vypadá to následovně: tradiční euroatlantický pakt má být změněn s ohledem na zájmy Evropy, jež se liší od národních zájmů USA. Také má Evropa uvažovat o evropsko-asijském svazu s ohledem na to, že Asii pojí s evropskými státy odvěké vztahy. Již probíhá hybridní válka. Nastal čas vstoupit do hry," míní Lombardi.

Zároveň není přesvědčen, že Evropa tyto šance využije.

„Dnes vydírají Evropu tím, že Amerika vyhlásí sankce proti zemím, které budou pokračovat v obchodu s Íránem. Na druhou stranu tento nátlak Evropě poskytuje možnost nedívat se na alianci s USA, jež dávno pozbyla smyslu, za jedině možnou, takže tyto změny nezávisí na hrozbě, ale na politické vůli členských států EU. V tomto smyslu hra pouze začíná, může podstatně ovlivnit vztahy mezi evropskými zeměmi, protože budou různě reagovat na tento diktát. Vcelku se na to nedívám moc optimisticky. Nemyslím, že v Evropě dnes mají odvážné vůdce, které na takový zápas potřebujeme," tvrdí Lombardi.