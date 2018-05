Ohledně zadržení ostře reagovali vedení MIA Rusko dnes (informační partner RIA Novosti Ukrajina) a MZV RF. Mírně a zdrženlivě, s vyjádřením „znepokojení" a s výzvou k „dodržování procedury", ale byly nuceny reagovat také OSCE a MZV USA.

© Sputnik / Alexei Danichev Sputnik na sociálních sítích spustil akci na podporu SBU zadrženého novináře

Proč je tato událost globálním skandálem: Vyšinského v podstatě obviňují z toho, co se v západním světě nazývá „hybridní válkou Ruska ". Konkrétně to znamená, že podle verze tajných služeb Vyšinskij prováděl „podvratnou informační činnost": jezdil na Krym a „připravoval materiály ospravedlňující anexi".

Kromě toho údajně dostal ruské vyznamenání. A což je hlavní, byl členem „sítě mediálních struktur řízených Ruskou federací".

Pouze na první pohled na tom není nic zvláštního. Ano, bitva s nepolapitelnými ruskými „informačními vojsky" v takzvaných civilizovaných zemích trvá už několik let. A je pravda, že její žár neutichá.

Ale existuje velký a hrozný rozdíl. „Civilizované" země — a to dokonce i v dnešním horečnatém stavu — bojují proti virtuálnímu Rusku většinou na informačním poli. To znamená, že organizují podvrhy a masové PR akce, házejí na Rusko a jeho média odvážná obvinění a komplikují jim práci na svém území. V extrémních případech odebírají licenci.

Ale v tomto případě v absolutně prozápadním a oficiálně demokratickém státě je veřejné politické stanovisko novináře nazýváno zradou. A hrozí mu trest odnětí svobody ve výši 12-15 let.

Ve skutečnosti je vytvářen precedens: na evropském území je občan, který nevykonává špionskou činnost pro žádnou stranu, ale prostě plní své profesionální povinnosti v oblasti médií, nazýván diverzantem. A za svou profesionální činnost je posílán za mříže.

Představme si na chvilku, co by se stalo, kdyby podobný krok uskutečnilo Rusko. Jak dlouhý seznam pracovníků zahraničních médií, „prozápadních" domácích mediálních struktur a prostě veselých blogerů by bylo možné vytvořit. A jaký divoký křik až do nebe by se ozýval uvnitř země i za jejími hranicemi, kdyby ruské bezpečnostní orgány, a to i bez jakéhokoliv zatýkání, zahájily vůči těmto občanům vyšetřování.

Ale Rusko nevězní „agenty vlivu" ne proto, že se bojí křiku. Praxe ukazuje, že Rusko vůbec nemusí nic dělat, aby bylo obviněno a dokonce docházelo k pokusům o jeho tvrdé potrestání.

Rusko nepronásleduje „agenty vlivu" proto, že si velmi dobře uvědomuje nebezpečí „informačního zakuklení". Pamatuje si období, kdy na veřejnosti vládlo pouze oficiální hledisko. Nakonec to vedlo ke katastrofálním následkům — „jedinému pravému učení", které se bálo kritiky a konkurence, občané prostě přestávají věřit.

Nebezpečí „precedens Vyšinského" a boření RIA Novosti Ukrajina spočívá v tom, že deklarativně nesamostatný režim, který se drží Západu zuby nehty, přesunul informační válku do prostoru reálných represí.

To znamená, že na motivy západních mediálních her prozápadní státní útvar zahájil skutečný hon na čarodějnice. To znamená, že Kyjev vytvořil jakýsi svůj cargo kult a předvedl na své úrovni „boj s ruským vlivem". A podrazil tak všechny své patrony.

Proto jsou západní struktury včetně těch, které odpovídají za „právní arbitráž", v šoku a zmateny.

Protože na jednu stranu je kyjevská vláda svým způsobem „vlastním neřádem".

A na druhou stranu tato vláda svou divokou prostotou boří základy západního globálního vlivu a „měkké síly".

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce