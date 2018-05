Jaderný Avangard. Jak Rusko obnovuje globální rovnováhu sil

Patnáct jaderných bojových bloků, množství falešných cílů, schopnost manévrovat a překonávat nadzvukovou rychlostí veškeré systémy protiraketové obrany – v příštím roce Raketová vojska strategického určení RF dostanou unikátní raketový komplet Avangard a v roce 2020 bude do výzbroje dodána mezikontinentální balistická raketa Sarmat.

„Meteorický" déšť

Těžká raketa šachtové základny RS-28 Sarmat, dílo Makejevova centra, nahradí raketu R-36M Vojevoda, podle klasifikace NATO — SS-18 Satan.

Jednou ze silných stránek nové rakety je velmi rychlý start, což jí umožňuje se během minimální doby bez problémů dostat na balistickou dráhu a vydat se k cíli. Tato část letu se nazývá aktivní — právě během ní jsou MBR mimořádně zranitelné ze strany AEGIS. Kromě toho se u Sarmatu značně zkrátila doba příletu bojových bloků k cíli, které mohou i manévrovat při nadzvukové rychlosti.

© Sputnik . Zabiják protiraketové obrany: v Plesecku vyzkoušeli raketu Sarmat „Tyto vlastnosti nedovolují systémům PVO a PRO protivníka ani provést zaměření na bojové hlavice, tím spíše je sestřelit," řekl Sputniku vojenský odborník Alexej Leonkov. „Dolet Sarmatu je přibližně 18 tisíc kilometrů a to znamená, že je možné ho vyslat do jakéhokoliv místa na světě jak přes severní, tak i přes jižní pól. To znamená, že Sarmat zaručeně zničí každý cíl kdekoliv — ani jeden systém PRO ho nezastaví."

Sarmat je schopen nést dva typy nábojů: 15 o výkonu 450 kilotun každý nebo deset po 750. Výkon bojové hlavice je variabilní podle toho, na jaké objekty je útočeno — na vojenskou nebo průmyslovou infrastrukturu.

Co se týče letecko-kosmického systému Avangard, je to v podstatě plánující okřídlený blok, vysílaný do vesmíru pomocí balistické rakety. Během plánované cesty k cíli dosahuje rychlosti až 20 Machů a manévruje po trajektorii nepředvídatelné z hlediska systémů PVO a PRO.

„Díky obrovskému tření vzniká kolem přístroje mrak z plazmy. Byla provedena obrovská práce týkající se vytváření materiálů trupu, ochraně elektronických prvků. Ve skutečnosti je to meteorit a ani jeden systém PRO ho zatím nedokáže sestřelit," uvádí Leonkov.

Monobloková konstrukce umožňuje Avangardu nést jaderný náboj megatunové třídy k zasažení mimořádně důležitých objektů v hlubokém týlu protivníka. Je třeba také zdůraznit univerzálnost této „bojové hlavice", je ji možné vypouštět jak ze šachty, tak i z mobilní pozemní základny nebo z námořní lodě.

V každém případě nadcházející přezbrojení raketových strategických sil na nové raketové komplexy je výjimečně včasný krok, který neporušuje globální rovnováhu sil, ale spíše ji obnovuje. Pro srovnání: USA od roku 2000 aktivně přebudovávají své Ozbrojené síly pod strategii okamžitého globálního útoku a současně rozšiřují zóny působení systémů protiraketové obrany. Američané se také určitým způsobem pokoušejí zrušit Smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), což navrátí přední jaderné mocnosti do situace 50. let minulého století, kdy nikdo nepodřizoval své jednání dohodě.

„Nové bojové systémy představené ruským prezidentem samozřejmě změnily vojensko-politickou situaci ve světě. V USA se už teď horečně pracuje na vytvoření nadzvukové zbraně, probíhá modernizace existujících typů jaderných zbraní, je provedena úplná revize veškerého jaderného potenciálu," řekl Sputniku ředitel Centra strategické konjunktury Ivan Konovalov. „Ale vedení naší země se podařilo chopit se iniciativy; byl to skvělý vojenský a politický tah."

Co se týče mezinárodních smluv, Rusko nic neporušuje: ani smlouvu o nešíření jaderných zbraní, ani smlouvu o zkouškách jaderných zbraní, ani smlouvu o snižování počtu strategických útočných zbraní. Budou pouze nahrazeny jedny rakety druhými a počet nosičů jaderných hlavic zůstane stejný.

