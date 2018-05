Luzar: Nebudeme se před světem stydět za to, že máme špičkové chemiky

Zase ten novičok. A zase Česko. Českou politikou stále hýbe kauza otravy nervově paralytickou látkou agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Je jedno kdo jed vyrobil — české tajné služby říkají, že ČR ne. Z novičoku se stal nástroj politického boje. Liberální politici jím chtějí vyřadit ze hry nekompromisního a občas provokativně prostořekého prezidenta Miloše Zemana.

Na programu úterního zasedání Poslanecké sněmovny měl být bod aféry okolo jedu novičok v Česku v reakci na výroky prezidenta Miloše Zemana. Předseda občanských demokratů Petr Fiala tím chtěl docílit, aby Sněmovna přijala usnesení o tom, že se v Česku nervový plyn nevyráběl ani neskladoval. Na to nedošlo. Z podnětu komunistického poslance Lea Luzara poslanci odhlasovali stažení bodu.

Proti pitvání se v kauze novičok hlasovala taktická koalice z poslanců hnutí ANO, KSČM a SPD Tomia Okamury. I když Česko ani po sedmi měsících nemá vládu, přesto je sněmovna schopna rozumně rozhodovat.

Proč se poslanec Luzar rozhodl zamezit jednání o novičoku a s ním souvisejících výrocích prezidenta Zemana na půdě Poslanecké sněmovně?

„Tento návrh, který jsem pronesl na plénu, jsem odůvodnil tím, že většina občanů je dle našeho mínění s jednáním a odpovědí pana prezidenta v této věci spokojena. Některé strany se však neustále snaží prezidenta dehonestovat, nebo jej dokonce pohnat k jakési zodpovědnosti. Tím pravým důvodem k tomuto jednání je podle mého mínění fakt, že jsou uraženi tím, že v prezidentských volbách nevyhrál jejich kandidát. Tento svůj záměr, nepodílet se na pokračujícím organizovaném honu, jsme avizovali již mnohokrát," říká komunistický poslanec v komentáři.

Luzar tvrdí, že liberální opozice na výsledek hlasování reagovala hystericky. Současně využila situaci k útoku na vznikající koalici mezi ČSSD a hnutím ANO a snažila se sociální demokraty nabádat k tomu, aby zvážili své konání. Jinými slovy, podrývá snahy na vznik regulérní vlády.