Včera, zatímco prezident Ukrajiny Petro Porošenko slavnostně otevíral pamětní desku Petru Porošenkovi, na jeho oficiální stránce byla zveřejněna zpráva o blokaci na území Ukrajiny webových prezentací zpravodajských agentur Rossia Segodnia a RIA Novosti Ukrajina.

Co je tu nejpodstatnější. Rossia Segodnia a RIA Novosti Ukrajina (mimochodem web RIA Novosti Ukrajina je ukrajinský a žádné důkazy o porušování ukrajinské legislativy k tomuto dni představeny nebyly) jsou média, která vystupují s konzistentní kritikou současné kyjevské vlády, ale přesto nejsou k Ukrajině jako státu nepřátelské. Za vinu mají něco jiného, například to, že špatně, škodlivě a prostě jinak popisují objektivní realitu. V interpretaci těchto médií Krymský most nespadne „každou chvíli", Ruská federace nevede válku s Ukrajinou, a tak dále.

Proč je to nepřijatelné pro dnešní Kyjev? Proto, že i v oficiálním ukrajinském podání žádná válka s Ruskem není. Neexistují války, při kterých zůstávají otevřené ambasády, funguje bezvízový režim a miliony občanů dvou příbuzných zemí pendlují sem a tam. Neexistuje žádná válka, která doposud, a to už uplynuly čtyři roky, by nebyla vyhlášena alespoň z té strany, která se tak heroicky brání vnější agresi.

Křehkost současné kyjevské vlády je právě v tomto. Pokud je myšlenka o jakési „hybridní válce s Ruskem" pořád propagována Kyjevem, Ukrajina žije v realitě, ve které se žádná ruská invaze nekoná. Musí současně sedět na dvou židlích.

A proto, aby se realita, vymyšlená Petrem Porošenkem a fungující jen díky ohromné celostátní propagandě, nezačala rozpadat, je potřeba přiběhnout ke kastraci informačního pole. Pokud z mediální sféry vyženete samotnou představu o realitě, pokud zakážete nahlas vyslovovat slova popisující realitu, pak můžete nadále žít ve vymyšleném světě.

Pokud občanům Ukrajiny vezmou jejich právo sledovat alternativní zprávy o tom, co se v jejich zemi děje — svět bude fungovat v jedné logice, a národ Ukrajiny s jeho zkresleným vnímáním v úplně jiné. A občané této země, které pevně věří, že Ukrajina válčí s Ruskem, nadále budou klidně cestovat do Ruska za příbuznými, nebo za prací a budou nadále vést a otevírat nové podniky v „zemi-agresoru", a na dovolenou jezdit na „okupovaný" Krym a dělat jiné zdánlivě nemyslitelné na první pohled věci. Jednoduše proto, že skutečný život se nebude vázat na obrázek, který byl vytvořen současným Kyjevem, a panuje bez výhrad na území Ukrajiny a nemůže být podroben žádné kritice.

Dříve nebo později paralelní soužití dvou realit velmi nahlas exploduje, ale posunout okamžik zhroucení iluzí kyjevská vláda může. A Porošenko se o to teď aktivně snaží. Mimochodem. Je pravděpodobné, že mnoho ukrajinských mediálních hráčů se domnívá, že průběžný proces „zametání informačního prostoru vlády před škodlivými vlivy" je nijak neovlivní. Ale trik je přesně v tom, že rozehnání RIA Novosti Ukrajina je rozehnáním ukrajinského média se zatčením šéf-redaktora Kirilla Vyšinského, který je ukrajinským novinářem.

To znamená, že kyjevská vláda se jen rozcvičuje pro další plnění úlohy: „jak ucpat ústa všem." A je přinejmenším naivní domnívat se, že kyjevská vláda při rostoucí nervozitě před nadcházejícími prezidentskými volbami se nevrhne i na své vnitřní konkurenty.

Když se na ně vrhnou, tak najednou zjistí, že pro své osobní bezpečí nestačilo jen nazývat Krym „okupovaným" a Donbas „teroristickým" územím. Protože tam, kde je normální demokratický postup zlikvidován jako nepotřebná formalita, žádné formální známky projevu loajality fungovat nebudou. Nicméně kdyby pojem legitimita byl uznáván kyjevskou elitou jako skutečně cenný, tak by současná kyjevská vláda neexistovala vůbec. Proto jsou všechny důsledky, které již přicházejí na Ukrajinu, a budou následně jen růst, jsou úplně logické.

