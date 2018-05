Americký ekonom: pokud EU nebude klást odpor, USA jim budou věčně navazovat své požadavky

Známý americký ekonom Jeffrey Sachs vyzval Evropu, aby v obchodní válce a v otázce jaderné dohody s Íránem šla proti prezidentovi USA Donaldu Trumpovi. Radí také nevyhýbat se alianci s Ruskem. Prohlásil to v rozhovoru pro německý list Die Welt.

Sachs se zúčastnil summitu Global Solutions v Berlíně, kde se opět setkal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Připravil pro ni jasné diplomatické sdělení: ve sporu ohledně cla a sankcí Trump rozumí jen jazyku síly.

© Sputnik / Alex Panzicov Juncker prohlásil, že EU musí nahradit USA v pozici světové velmoci v dohodě s Íránem

V rozhovoru pro Die Welt ekonom zdůraznil, že pokud USA budou používat pokuty vůči evropským společnostem, které obchodují s Íránem, EU na to musí ihned zareagovat, jinak Evropané ztratí kontrolu nad situací. USA nemohou z ničeho nic pokutovat zahraniční společnosti, takto být nesmí, protože porušuje mezinárodní právo, pravidla Světové obchodní organizace (WTO) a rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN vůči Íránu. Proto proti tomu EU vystoupit, domnívá se americký ekonom.

„Tyran jako Trump rozumí pouze tomu, když se s ním mluví tvrdě. Nebo mají USA věčně tyranizovat EU? Jestli Evropa teď nebude vzdorovat, pak ji v mezinárodní politice vůbec nebudou brát vážně. Jestli Evropa teď ustoupí, USA jí budou v budoucnu stále navazovat své požadavky," uvedl ekonom.

Jeffrey Sachs radí Evropě ignorovat sankce USA. Evropské podniky mají pokračovat ve vztazích s Íránem, pokud se Washington bude snažit klást odpor, a ekonom věří, že k tomu nedojde, EU se bude nucen obrátit na WTO, OSN a RB OSN. Jde o globální rozpory. RB OSN podpoří Evropu a dokonce i Čína, je přesvědčen Sachs.

© REUTERS / Kevin Lamarque „Goodbye Europe!“ Spiegel vykreslil Trumpa jako zdvižený prostředníček

Co se týče protiruských sankcí, expert radí Evropě je přezkoumat. Podle jeho názoru jsou tyto opatření pro Rusko bolestné, ale všichni ostatní za to také zaplatí vysokou cenu. Proto by se Brusel a Moskva měli sejít a zamyslet se nad tím, jak se dají znovu navázat společné kontakty.

„Rusko není obyčejným partnerem, ale nemusíme se tvářit, že je naše pověst dokonalá," prohlásil Sachs. Je toho názoru, že mezinárodním vztahům by to prospělo, kdyby Západ trochu odstoupil, vydechl a přistoupil k jednání.