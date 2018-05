Vstup draka: klíčová role Číny v poválečném míru v Sýrii. Názor

Čínský ministr zahraničí Wang Yi a jeho syrský protějšek Walid Muallem ukázali v průběhu jednání, že Peking a Damašek jsou připraveny spolupracovat ve věci rekonstrukce Sýrie.

Čínské společnosti údajně čekají ve frontě, aby vyhrály kontrakty na obnovu celých měst, obcí, cest, mostů, škol a nemocnic zničených sedmiletou válkou.

© AFP 2018 / Mark Schiefelbein Si Ťin-pching chce po Číně stát se světovým vědeckým a technologickým lídrem

Cunningham uvádí, že podle hodnocení OSN škody v Sýrii způsobené válkou stojí nejméně 250 miliard dolarů. Čína může být ideálním partnerem, který zemi znovu vybuduje. Podle Cunninghama Rusko a Írán samozřejmě značně přispěly k vítězství armády prezidenta Bašára Asada , ale dnes právě Čína bude hrát důležitou roli v obnově země.

Novinář uvádí, že se zdá, že USA a EU zadržují peníze jako páku tlaku na politické síly v Sýrii, což je narážkou na změnu režimu. Podle Cunninghama se Západ sedm let snažil potopit Asada, ale prohrál. Proto to teď chce udělat přes finance.

„Samozřejmě kdyby mezinárodní právo čestně použili, USA a jejich spojenci by byli nuceni zaplatit za válečné škody a nesli by odpovědnost za rozpoutání násilí v Sýrii," píše novinář.

Podle vedoucího ruské delegace Alexandra Lavrenťjeva na jednání v Astaně, kterého cituje Cunningham, západní investice na obnovu Sýrie už nejsou zapotřebí, neboť jsou zde alternativní zdroje, tedy Čína.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Proč Čína obnovuje Sýrii

Pro Čínu je účast v Sýrii ideální realizací ekonomického plánu Jedno pásmo, jedna cesta. Dnes je Sýrie strategickou křižovatkou mezi Asií, Evropou a Afrikou, což je také důležité.

Podle čínského speciálního vyslance v Sýrii Xie Xiaoyana Rusko a Čína těsně spolupracují ve věci rekonstrukce povalečného syrského politického procesu. Řekl, že spolupráce mezi Moskvou a Pekingem o zajištění budoucnosti Sýrie byla součástí „rozsáhlého strategického partnerství", které se v posledních letech upevnilo pod vedením Putina a Xi.

Cunningham zdůrazňuje, že ruské vojenské síly hrají důležitou roli, aby dosáhly konce násilí v Sýrii. Čína v tom bude pokračovat a uspořádá rekonstrukci země a její ekonomickou obnovu.

© Sputnik / Michael Klimentyev Asad vysvětlil, proč nedojde ke třetí světové válce kvůli Sýrii

Syrský prezident Asad otevřeně prohlašuje, že západní země a jejich spojenci v regionu jako jsou Turecko nebo Saúdská Arábie, nezískají žádné možnosti profitovat z budoucí Sýrie. Asad hledá partnery na východě.

„Přinést mír do Sýrie je základem globálních plánů hospodářského rozvoje, které Čína a Rusko vždy prosazovaly od Vladivostoku do Lisabonu, přes Blízký východ až do Afriky," komentuje novinář.

V případě, že by byly bezpečnost a mír Sýrie nechány na holčičkách, vzniklo by zde riziko, že země se zase stane úrodnou půdou pro terorismus.

Cunningham si pokládá otázku, proč se západní země snaží nechat Sýrii v chaosu. Možná aby takto destabilizovaly rusko-čínskou představu euroasijské integrace. Navíc existují znepokojující signály, že USA, Francie a jejich spojenci se snaží zvětšit tlak a vojenskou přítomnost v zemi, aby vytvořili okupované zóny. Byly zaznamenány zvýšené počty francouzských vojsk, které se spojily s americkými vojsky v severní Sýrii.

© AP Photo / Christian Lutz EU prodlouží sankce proti Sýrii o jeden rok

Mimo jiné je Čína spojená se Sýrií i historií přátelských vztahů. Číňané měli alianci s otcem Bašára Asada, Hafezem.

Na konci svého článku Cunningham píše, že západní machinace v Sýrii prohrály a válka, kterou USA, Británie, Francie a jejich regionální partneři rozvíjeli, byla k ničemu. Teď se jen snaží ovlivňovat situaci pomocí financí.

„Pokud v Sýrii vznikne mír a stabilita, bude to Čína, Rusko, Írán a celá euroasijská oblast, které jsou velkými vítězi. Navíc tato strategická ekonomická integrace bude znamenat zánik americké globální moci," zdůrazňuje novinář.