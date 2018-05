Ján Kuciak, Arkadij Babčenko: Kdo profituje z vražd novinářů?

Babčenko se kvůli řadě výhružek ve své vlasti pokusil získat povolení k pobytu v České republice, avšak neuspěl. Pak pobýval v Izraeli a nakonec se přestěhoval na Ukrajinu. Ruská opoziční média a blogeři, kteří vyšetřování podle všeho ani nepotřebují, ihned z vraždy obvinili Kreml. Kdo doopravdy stojí za touto vraždou a kdo z ní nejvíce profituje? Proč čím dál častěji umírají novináři v nevyhlášené válce se zástupci sdělovacích prostředků?

Přečtěte si názor komentátora bratislavského týdeníku Slovenské národní noviny Dušana Kerného, který vyslovil Sputniku:

„Zákerná vražda novinárskeho kolegu v strede Kyjeva mnou otriasla. Bol som v Moskve, keď úkladne pri odchode z redakcie zabili novinára Pavla Chlebnikova, bol som len v susednej ulici, keď na Lesnej ulici zavraždili Annu Politkovskú, zhodou okolností som bol v Kyjeve, keď na križovatke vyletel do vzduchu po výbuchu Pavel Šeremet , všetko známi a výborní novinári a vždy som si myslel, že sa to týka akéhosi východu a nie je to možné u nás. Ale po vražde novinárky na Malte a osobitne vraždy novinára Jána Kuciaka na Slovensku je všetko inak. Pri každej vražde novinára musíme vedieť, že sa to týka každého z nás.

Na Slovensku vražda zmenila politické pomery a pomery vo vedení polície. Avšak vraždy o ktorých hovoríme teraz rozdeľujú verejnosť, spoločnosť, politiku a prudko zasahujú do istej časti medzinárodných vzťahov.

V prudkej výmene názorov si treba zachovať odstup a nestotožňovať sa bez dôkazov s tvrdeniami politikov, že za všetkým je Rusko, Moskva. Najmä vtedy nie ak by Ukrajina chcela kopírovať Britániu a dožadovala sa bez dôkazov solidarity so susednými štátmi či od Európskej únie.

Skúsenosť mi navráva, že pred každou veľkou akciou, pripomeňme si olympiádu v Soči, sa robí protiruská kampaň a nadchádzajúce majstrovstvá sveta vo futbale nebudú výnimkou — v terajšej situácii, keď sú americko — európske vzťahy zaťažené sporom a nesúhlasom je Rusko prirodzeným partnerom, ktorý chce napraviť svoje nemalé problémy vo vzájomných vzťahoch s EÚ.

Preto namiesto spolupráce Ruska a Ukrajiny pokiaľ ide o vraždu ruského disidenta, ktorý sa radšej presťahoval z Ruska na Ukrajinu, sme svedkami prudkého sporu. Bude ťažké zachovať si chladnú hlavu, ale v každom prípade nesmieme prilievať olej do ohňa, napokon, kto teraz najmenej potrebuje problém je samotná Moskva a jej prezident. Rusko by bolo samé proti sebe a proti Putinovi ak by pred majstrovstvami sveta vo futbale nerobilo všetko preto, aby zabránilo čomukoľvek čo by naň vrhlo čo len tieň podozrenia."

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce