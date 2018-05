Právo nosit zbraně. Proč východní Evropa předhání západní Evropu

O aktuálních skutečnostech a tendencích v oblasti práv nošení zbraní v různých zemích Sputnik pohovořil s Vladimírem Šmeljovem, ruským expertem v oblasti zbraní, předsedou všestranné veřejné organizace Právo na zbraně.

V současné době je v České republice povoleno držení zbraní a jejich skryté nošení. Získat zbrojní průkaz pro lov nebo sport je možné od 18 let a držení zbraní k ochraně zdraví a majetku je možné pouze od 21 let. Získání práva nosit zbraň je velmi dlouhý a drahý proces. Kromě toho, že je nutné shromáždit spoustu dokumentů a čekat na rozhodnutí komise, trvá tento proces několik měsíců.

Existující ve státu povolení vlastnit zbraně má mnoho omezení. Autoři petice podepsané prezidentem jsou především proti realizaci evropské směrnice, která by mohla zakázat některé druhy poloautomatických zbraní s kapacitou nad dvacet nábojů. Autoři apelují na svá práva jako občané České republiky a chtějí plně legalizovat držení a nošení zbraní za účelem udržení bezpečnosti v zemi.

V komentáři o podepsání petice Šmeljov řekl, jak by se mělo rozhodnout o otázce, kdo přesně může zbraň vlastnit a jaké faktory by to měly ovlivňovat. V první řadě je to absence kriminální minulosti, hlavně co se týče násilí, řekl expert. To je nejdůležitější faktor. Někdy je také nutné předběžné školení a až třetím faktorem, který není daleko nejdůležitějším, je duševní zdraví, v některých případech může být vyžadováno osvědčení od psychologa.

Při odpovědi na otázku, jaké další změny budou potřebné pro legislativní základnu, expert uvedl, že existující zákon o zbraních v ČR funguje dobře. „Změny pravděpodobně budou, ale nebudou kritické. To nevyžaduje dlouhou a složitou práci pro české poslance."

V různých zemích existují různé tendence v otázce regulace zbraní. Některé země EU usilují o zjednodušení postupu povolení zbraní a v některých postupně dochází k úplnému zákazu. Jak sdělil odborník, členové EU zavedli tyto pravidla v devadesátých letech a šlo jim o snížení pouličních zločinů, ozbrojených zločinů a snížení zločinů proti jednotlivci. Proto se snaží zabránit právu občanů vlastnit zbraně.

„Staré země EU jako jsou Francie a Německo mají zvláště překvapující postavení. V těchto zemích, ve kterých došlo k teroristickým činům, ke střílení civilistů a kde byly případy neozbrojené policie, se z nějakého důvodu domnívá, že je nutné zákazy občanů ještě více zpřísnit," řekl expert.

Připomněl také, jak se začaly rozvíjet události v Moldavsku, kde od devadesátých let došlo k legalizaci oběhu zbraní mezi občany. „Bez problémů si mohou koupit zbraně. Podmínky se tam postupně měnily, ale je nošení zbraní legální. Za prvních 5 let legálního oběhu se jim o 80 % snížily pouliční zločiny."

Prezidentský tiskový mluvčí Jiří Ovčáček citoval Zemanův výrok, že Evropa čelí islámskému teroru, proto by lidé měli mít možnost se bránit. Šmeljov souhlasí s takovými úvahami hlavy země. „Pokud občan nemá možnost bránit se proti protiprávním jednáním, stojí takový stát za nic. Občané by měli mít právo a nástroje chránit své zájmy. <…> A když vláda navrhuje jen čekat, že bude všechno v pořádku, tak je to nelidská vláda."

