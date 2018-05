Nevěřím, že cizímu poslanci leží blaho ČR na srdci. Politik o snížení evropských dotací

Potřebuje Česko dotace od Evropské unie? Tvrdě a nekompromisně o temné straně unijního financování s expertem, který do toho vidí.

Mínus sedm miliard eur. V příštím finančním období mezi roky 2021 až 2027 dostane Česká republika od Evropské unie nižší dotace. Matematicky o čtvrtinu, vyjádřeno v penězích o sedm miliard eur méně, než v letech 2014-2020.

Brusel své rozhodnutí obhajuje růstem české ekonomiky a odchodem Velké Británie s Evropské unie. Bude se proto na nás šetřit.

Nabízí se otázka: když se nám ekonomicky dobře daří, proč vůbec potřebujeme evropské dotace? Proč máme posílat naše peníze do Bruselu, aby o jejich přerozdělení rozhodoval nějaký úředník? Nedokázali bychom s našimi penězi hospodařit lépe?

Sputnik o evropských dotacích hovořil s Jiřím Janečkem, bývalým poslancem za ODS a pražským radním.

Evropská komise uvedla, že v příštím finančním období mezi roky 2021 až 2027 Česko získá o čtvrtinu méně finančních prostředků. Co si o tom myslíte?

Jakákoliv dotace, která zasahuje do podnikatelského prostředí, vytváří lobbystické a korupční prostředí, velkou byrokratickou zátěž a prohlubuje schodek českého státní rozpočtu. Systém dotací z EU je tak složitý, že ho nezvládají ani státní úředníci a často se stává, že některé programy nejsou ani zpětně proplaceny.

Tyto nesmyslně drahé dotace destabilizují trh a pokřivují volnou hospodářskou soutěž. Je nesmyslné posílat mimo ČR finance a čekat, jak se EU rozhodne a co zpětně zafinancuje. Vytváříme si dvojvládí, zbavujeme se zodpovědnosti a přicházíme o možnost smysluplného rozvoje ČR. Nevěřím tomu, že cizímu poslanci leží blaho ČR na srdci. EU dávno přestala plnit svůj původní záměr a stal se z ní politický moloch zasahující do suverenity jednotlivých států. Dotace v dnešní době spíše plní politický nástroj.

Skutečně za to může brexit, jak Brusel tvrdí?

Velká Británie nikdy v zásadě nevěřila EU, proto nikdy nepřistoupila na společnou měnu a nechala si zadní vrátka. Vznik eura byl v prvopočátku především záměr Francie na oslabení vlivu německé měny (marky), která dominovala před zavedením eura evropské ekonomice. Bez eura by nevzniklo jednotné Německo.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Bude Česko více nezávislé bez dotací EU? Španělsko a Řecko si užívají nezaslouženě To znamená, že Britové s tím nemají co do činění?

Velká Británie za to opravdu nemůže. Stejně tak jako nemůže za svoji situaci Řecko, které někdo pozval do tohoto uskupení, někdo mu půjčoval a někdo mu vzal možnost reagovat na situaci řecké ekonomiky devalvací své měny. Jednotná měna nemůže nikdy fungovat v rozdílně silných ekonomikách. Britové předpokládali, že se z původního EHS (Evropské hospodářské společenství) stane politický moloch, proto logicky zavčasu odcházejí.

Jak citelné bude pro ČR snížení evropských dotací? Znamená to méně investic do české infrastruktury?

Nakonec možná bude levnější si budovat vlastní infrastrukturu sami, tak jako to v minulém století zvládly ostatní ekonomiky Evropy bez dotací. Spíš je otázka, proč platím jako cizinec skoro stejné silniční poplatky za jednu cestu mimo ČR jako u nás za celý rok.

Je rozhodnutí Bruselu snížit přítok unijních financí do ČR spravedlivé? A nebo naopak, jsou vůbec dotace spravedlivé?

To, že se časem sníží dotace do ČR, jsme museli předpokládat. Teď se to děje. Celý systém dotací je nespravedlivý vůči firmám, které podnikají bez dotací. Velmi obtížně se jim konkuruje s firmami ale i se státem, které dotace čerpají. I stát pomocí dotací z EU likviduje podnikatele např. internetem zadarmo.

Je načase zrušit dotace, zásadně zeštíhlit státní aparát a vliv státu, snížit daně a nechat lidem více financí, které by sami investovali.

