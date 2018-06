S klokany, zato bez mříží a dozorců. Jak pokračuje projekt „otevřené věznice“

Probíhá projekt otevřená věznice podle původního zámyslu? Nebo dochází ke vzniku neočekávaných situací, s nimiž se při vzniku nepočítalo?

„Pilotní projekt zacházení v Otevřené věznici" probíhá v souladu s vypracovanou metodikou a s právní legislativou upravující výkon trestu odnětí svobody. Z počátku bylo třeba řešit drobné organizační úpravy (např. rozšíření činnosti vychovatele spojené s administrativními úkony nad rámec výchovné práce, vzhledem ke skutečnosti, že v otevřené věznici nepracuje příslušník Vězeňské služby ČR). Doposud nedošlo k závažnějším problémům spojeným jak s fungováním provozu otevřené věznice, tak s vlastní činností s odsouzenými.

Cílem projektu je snížit počet recidivistů, kteří se po propuštění na svobodu opět vracejí do nápravných zařízení — dostavil se tento efekt u trestanců propuštěných ze zařízení v Jiřicích, nebo se recidiva dále pohybuje na zmíněné hranici 70 %?

Vzhledem k tomu, že samotný provoz otevřené věznice byl uveden do praxe v listopadu roku 2017, nelze ještě u propuštěných odsouzených z objektu otevřené věznice relevantně vyhodnotit efekt odborného zacházení směrem k recidivnímu chování. Recidivu bude možné měřit až na vyšším počtu propuštěných odsouzených v delším časovém horizontu.

Pokud Sputnik správně pochopil zveřejněné informace, tak je objekt velmi málo střežen. Došlo za dobu fungování tohoto nápravného zařízení k nějakým pokusům o útěk?

Objekt otevřené věznice je střežen pouze kamerovým systémem a jsou zde umístěni odsouzení v nízkém stupni zabezpečení. Filozofie pilotního projektu zacházení se má co nejvíce přiblížit civilnímu způsobu života, jelikož cílem veškerého odborného zacházení je připravit odsouzeného na plynulý přechod do civilního prostředí a zároveň co nejvíce posilovat jeho protektivní faktory, smysl pro zodpovědnost, pracovní dovednosti a sociální kompetence. Za dobu provozu objektu otevřené věznice nebyl zaznamenán žádný pokus odsouzených o útěk, ani o odchod z pracoviště, či zneužití opuštění věznice schválené ředitelem věznice.

Nakolik je reálné, aby se tato forma odpykávání trestu masově rozšířila po České republice?

Otázka následného rozšiřování tohoto zacházení s odsouzenými do dalších věznic v České republice je v tuto chvíli podmíněna posouzením úspěšnosti pilotního projektu a výsledky evaluace, která nyní v objektu otevřené věznice probíhá.

Podle informací iDNES z října minulého roku se v zařízení v Jiřicích nalézá 32 vězňů a 14 vychovatelů — je projekt otevřené věznice ekonomicky smysluplný? Jeden vychovatel prakticky na dva vězně vypadá finančně velmi náročně…

V objektu otevřené věznice je celkem tabulkově zařazeno 14 zaměstnanců, přičemž 8 míst je určeno pro vychovatele, 1 místo pro psychologa, 1 místo pro speciálního pedagoga, 1 místo vychovatel-terapeut, 1 místo sociální pracovník, 1 místo pedagog volného času a 1 místo pro vedoucí oddělení.

Vychovatelé pracují vzhledem k absenci příslušníků nepřetržité služby ve 12 hodinových směnách. Na jednu službu jsou v denní době přítomni maximálně dva vychovatelé, totéž platí i pro noční směnu. To znamená, že vychovatel má sice ve své kompetenci 8 odsouzených, ale reálně v době služby musí zajistit z hlediska provozu režimu všech 32 odsouzených. S ohledem na zvýšený počet administrativních činností a současně i nároků na přímou intervenci zaměstnanců směrem k odsouzeným je celkový počet pracovníků v otevřené věznici tak, jak je stanoven, nutný.