Totalitní praktiky: Twitter cenzuruje česká média?

Portál byznyslidovky.cz informoval o tom, že ve čtvrtek nebylo možné na Twitteru vkládat odkazy na některé weby, včetně serveru Parlamentní listy, Protiproud.cz, AC24, svetkolemnas.info, zvedavec.org, osud.cz a také odkazy některých slovenských webů, které jsou v článku hodnoceny jako „alternativní".

Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta ČR, ostře nesouhlasil s cenzurním projevem sociální sítě a pohrozil protestním dopisem, pokud společnost Twitter nezruší svá omezení:

Pokud cenzurní opatření nezmizí, budu příští týden kontaktovat společnost Twitter oficiálním protestním dopisem. Zavádění totalitních praktik je absolutně nepřijatelné. #1918 #1938 #1948 #1968 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 7. června 2018

​Agentura Sputnik se obrátila na Vojtěcha Bednáře, odborníka v oblasti sociálních sítí, aby výše zmíněnou situaci okomentoval.

„Celkově řečeno mi to přijde jako zvláštní, dost excentrické rozhodnutí a nedivil bych se, kdyby to těm zablokovaným spíše pomohlo, protože když chcete soupeře umlčet, dáváte mu tím legitimitu," uvedl ve svém komentáři.

Rovněž dodal, že v západní civilizaci je zvykem, že například web, který porušuje zákony země, je znepřístupněn jen na základě rozhodnutí soudu anebo zákona. Tady část odkazů vyřadila sama síť Twitter a to na základě své afinity k nim.

Navíc odborník sdělil, že blokování na základě vztahu k názoru bylo na téže síti, tj. Twitteru nedávno zakázáno prezidentovi USA, a i když se Trump odvolává, své kritiky neumlčí.

Co se týče možného vlivu takové cenzury ze stran Twitteru na jiné sociální sítě, Bednář se odkazuje na názor člověka žijícího trvale v Číně a vystaveného podobné praxi denně, podle kterého by to byla prohra spíše pro jeho uživatele než pro postižená media. Dále komentující vyjádřil naději, že se to u jiných sociálních sítí nestane.

I když na Facebooku se našli takoví uživatelé, kteří by podobný krok ze strany této sociální sítě uvítali. Třeba Jiří Hrebenar na svém účtu píše, že Twitter blokuje odkazy na proruské dezinformační weby Aeronet a AC24 i na Parlamentní listy a řadu dalších. Je to dobře, a tak by to měl dělat i Facebook.

Ale ne všichni jeví velkou radost z toho, co učinil Twitter:

Dokonce ohledně této záležitosti zněla i ironie:

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce