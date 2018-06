„Ruská propaganda“ v karikaturách Vasi Ložkina - Praha bude ohromena! (FOTO)

„Myslím si, že pravděpodobně to druhé. Chci si udělat srandu z problému samotného, řekl v rozhovoru se Sputnikem karikaturista Vasja Ložkin.

Ložkin: Jaká propaganda to může být někde za hranicemi? Co se má propagandovat? Vodka a balalajka, nebo snad černý kaviár?

No, proč? V Česku existuje seznam stránek, které řadí k prokremelské propagandě…

A co oni propagandují? Fakt, že Putin je výborný prezident? Tak to je i tak známo. A jaký to má vztah k cizincům? Já si vůbec myslím, že hovořit o propagandě jedné země v jiné zemi je prostě hloupé. Například, jaká může být americká propaganda v Rusku? Ano, žádná ve své podstatě. Svůj systém pohledů na svět, přístup k těm či jiným událostem Rusům nikdy nedokážou vnutit.

Myslíte si, že váš humor s politickým kontextem bude pro Čechy pochopitelný? Když se pronáší slovo propaganda, tak se spíš mhouří obočí, než objevuje úsměv…

Já sám český humor chápu. Vzpomínám si, že jsem v Česku viděl reklamu muzea totalitarizmu. Na ní byla vyobrazena matrjoška s ostrými zuby jako u upíra. To byl svým způsobem symbol hrůz stalinského totalitarismu. Na naší výstavě ale nic politického kromě názvu obecně vzato není. Přesto je mi jasné, co budou říkat ve spojení s výstavou o informační válce, kterou provádí Rusko. Ano, Rusko a Západ se nyní nacházejí ve stavu jisté války. My jsme ji ale nezačínali, my se prostě musíme bránit.

Vás není možné podezřívat ze sympatií k vládě, spíše obráceně. Proč vystupujete v roli ochránce politiky Kremlu?

Na své spoluobčany mohu nadávat a mohu kritizovat ve své vlasti, ale za hranicemi budu svoji zemi vždy bránit. To je podle mého pro patriota normální.

Kolik obrazů představíte na výstavě v Praze? Co čeká na návštěvníka expozice Ruská propaganda na obrazech Vasi Ložkina?

My se pečlivě připravujeme, bylo vybráno 70 obrazů, které se budou nacházet v tématice. Již byly přeloženy do českého jazyka popisky k nim. Bude možné získat katalog výstavy s tiskovou zprávou, kde bude vtipně v ruštině i češtině řečeno o mých dílech. Hostující strana chce ještě připravit suvenýry, magnetky a další. To vše, jestli budete chtít, i obrazy, bude možné koupit přímo na výstavě. Bude otevřena v červenci v samotném centru Prahy na Václavském náměstí. Zatím ale neříkáme v jaké galerii, abychom, jak se říká, neprovokovali zbytečné emoce. Časy jsou dneska takové, že dokonce i jen název samotný — Ruská propaganda — může vést k nepříjemnostem pro toho, kdo se rozhodne ji ukázat.

Poprvé jste přijel do Prahy v roce 2009, tehdy vás poprosili pokreslit klub. Jak to dopadlo?

Byl to spíše bar pro místní homosexuály. Oni se na mě obrátili, ale já jsem jim řekl, že já jsem z jiné kultury, spíš je možné mě zařadit mezi homofoby. Přemluvili mě ale, protože potřebovali brutální, ženská témata. Já jsem jim nakreslil takovou pekelnou hrůzu, skutečné peklo s homosexuálním nádechem. Můj výtvor ale neexistoval dlouho. Bar (ne mojí vinou!) uzavřeli a nyní se tam nachází lékárna.

Téma pražské výstavy — ruská propaganda — je nové, před pěti lety by nevzniklo.

Já prezentuji spíše parodii na strach před propagandou. Bude tam několik děsivých obrazů, na kterých jistí generálové odpalují rakety směrem na Ameriku a podobně. Nic jiného než úsměv takové obrazy nevyvolají, ujišťuji vás. Rusko se nechystá na nikoho útočit. Proto si můžeme dovolit dělat si z toho všeho srandu. A název výstavy je spíše intrika, aby přitáhla návštěvníky, aby se možná i vyděsili, přišli a uviděli kresby a… smáli se vlastnímu strachu. Aby pochopili, že ten čert není tak strašný, jak ho malují.

