Nenechme si vzít mírový projekt evropské prosperity, křičí Stropnický. Zase ti Rusové?

Místopředseda vlády Martin Stropnický na svém Facebooku publikoval příspěvek, kde hovoří o prospěšnosti členství v EU.

„Před 15 lety jsme v referendu výraznou většinou (více než 77 %) odsouhlasili vstup ČR do EU. Výhody našeho členství jsou zcela zjevné, měřitelné a neoddiskutovatelné," stojí v jeho příspěvku.

Dále ovšem poukazuje na „nezodpovědné dobrodruhy", jež v EU vidí příčinu všeho špatného a nepřejí jí nic dobrého.

„Přesto opakovaně znějí hlasy nezodpovědných dobrodruhů, kteří pro osobní politický zisk udělají cynicky cokoliv a kteří blouzní o Unii jako o příčině všeho zla. Nenechme si vzít mírový projekt evropské prosperity. Vysvětlujme ho, braňme ho. Využívejme jeho předností a aktivně přispívejme k odstraňování jeho nedostatků. Není pro demokratické prosperující a bezpečné Česko jiné cesty," říká.

Stropnický ale nekonkretizuje, o jaké „dobrodruhy" se má konkrétně jednat. Ani nepoukazuje na mechanismus, podle něhož je možné tyto „dobrodruhy" odhalit.

„Teď by bylo 77 procent odchod z EU," komentuje post politika uživatel Facebooku Jiří Miler.

„Tolik asi ne, ale je to dost. Každopádně ruská propaganda pilně podporována místními kolaboranty dělá svou práci skvěle a už i věřím, že nás dostanou tam, kam chtějí. Problém je, že prostý volič netuší, co by se stalo po odchodu z EU," odpověděl na komentář Milera jiný uživatel pan Miroslav Dobeš.

Ani z příspěvku Stropnického, ani z diskuze pod ním jasně nevyplývá, kdo by měl mít na výstupu zájem. Zmiňovaná „ruská propaganda" na tom zájem, podle slov čelních ruských politiků, nemá, neboť i ruský prezident Vladimir Putin ve svém nedávném vystoupení prohlásil, že Rusko si přeje v Evropě vidět svého hlavního ekonomického partnera. Z toho důvodu si přeje, aby byla silná, zachovala si svoji jednotu a vzkvétala.

Některé členy evropských politických elit i prosté občany ovšem obavy, podobné těm, které vyjádřil Martin Stropnický, skutečně trápí. Jaké výhody by například zmiňované Rusko mělo konkrétně mít z výstupu České republiky z EU či z rozpadu EU samotné, není jasné. Nehledě na to, že ruská strana opakovaně hovoří o obnovení plnohodnotných ekonomických a jiných vztahů.

